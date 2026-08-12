Việt Nam-Australia tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia, sáng 12/8 tại thủ đô Canberra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã có cuộc gặp và làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Australia, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Australia-Việt Nam Sharon Claydon.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia; đồng thời trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia, đặc biệt thông qua kênh nhóm nghị sỹ hữu nghị và các cơ chế hợp tác song phương, đa phương.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, bà Sharon Claydon cho biết Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Australia-Việt Nam hiện có hơn 60 thành viên thuộc nhiều chính đảng, thể hiện sự quan tâm rộng rãi của Nghị viện Australia đối với Việt Nam.

Đánh giá cao hợp tác thương mại, giáo dục và giao lưu nhân dân, Phó Chủ tịch Hạ viện Australia nhấn mạnh việc Australia hỗ trợ vận chuyển lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tới Nam Sudan là minh chứng cho sự tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cột mốc quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam vừa qua đã ban hành Nghị quyết thành lập Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Australia gồm 13 thành viên do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm Chủ tịch nhóm. Việc Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị hai nước đều do cấp Phó Chủ tịch Quốc hội/Hạ viện đảm nhiệm thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với kênh hợp tác nghị viện.

Phó Chủ tịch Hạ viện Australia, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Australia-Việt Nam Sharon Claydon phát biểu. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai Nhóm Nghị sỹ sớm triển khai các chương trình kết nối; thúc đẩy giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nữ nghị sỹ, nghị sỹ trẻ và nghị sỹ địa phương; chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoạt động giám sát trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhấn mạnh Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên khai thác hiệu quả Khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cũng như các hiệp định thương mại tự do, bao gồm cả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD trong năm 2026.

Về công nghệ và đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai nước đã thành lập Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Nam-Australia tại Hà Nội để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông 5G, 6G, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn; đồng thời đề nghị tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Về vấn đề Biển Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy và duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhất trí với các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Sharon Claydon khẳng định Nghị viện Australia mong muốn phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tại Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) cũng như các diễn đàn đa phương khác; chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Bà nhấn mạnh Australia và Việt Nam cùng chia sẻ tầm nhìn về một thế giới hòa bình, nơi trật tự và luật pháp quốc tế được tôn trọng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã trân trọng mời Phó Chủ tịch Hạ viện Sharon Claydon cùng các thành viên Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Australia-Việt Nam sớm sang thăm Việt Nam./.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8 Hai bên đánh giá cao việc tổ chức FMM-8 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước, tiếp nối các cuộc trao đổi cấp cao và những kết quả quan trọng đã đạt được.