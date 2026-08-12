Thúc đẩy hợp tác về bán dẫn và công nghệ y-sinh học với đối tác Hoa Kỳ

Chiều 12/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Gianluca Pettiti, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Tập đoàn Thermo Fisher Scientific (Hoa Kỳ) nhằm trao đổi về các ưu tiên của Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ.

Chào mừng ông Gianluca Pettiti cùng Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam đang tập trung phát triển các ngành công nghệ chiến lược, trong đó có bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ y-sinh học và sản xuất công nghệ cao; đồng thời ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Trong định hướng đó, Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Thermo Fisher Scientific tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái khoa học và công nghệ của Việt Nam, thông qua đầu tư, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, cũng như hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao việc Thermo Fisher Scientific quan tâm mở rộng hiện diện, nghiên cứu các cơ hội đầu tư dài hạn tại Việt Nam, trong đó có định hướng phát triển hạ tầng công nghệ, hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung và các dự án sản xuất trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ y-sinh học tại Hà Nội.

Đặc biệt là việc Fisher Scientific phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) chuẩn bị tổ chức Diễn đàn “Đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo.”

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm phối hợp nghiên cứu, hình thành phòng thí nghiệm dùng chung tại NIC trong các lĩnh vực bán dẫn, khoa học vật liệu, công nghệ sinh học và khoa học sự sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Gianluca Pettiti, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Tập đoàn Thermo Fisher Scientific (Hoa Kỳ). (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những chia sẻ, kinh nghiệm của Chủ tịch Thermo Fisher Scientific và các thành viên đoàn công tác, nhất là kinh nghiệm liên quan đến mô hình phòng thí nghiệm dùng chung tại Việt Nam. Đây là những nguồn tham vấn có giá trị, đồng thời thể hiện sự đồng hành của Tập đoàn đối với mục tiêu xây dựng, phát triển hệ sinh thái khoa học và công nghệ hoàn chỉnh tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị Thermo Fisher Scientific phối hợp chặt chẽ với NIC và các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu liên quan để sớm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ thành các chương trình, dự án có kết quả đầu ra rõ ràng. Trước mắt, hai bên tập trung hình thành phòng thí nghiệm dùng chung tại NIC về bán dẫn và công nghệ y-sinh học, phục vụ trực tiếp nhu cầu nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm và phát triển sản phẩm.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn Thermo Fisher Scientific tiếp tục mở rộng đầu tư, triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực tại Việt Nam.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Gianluca Pettiti bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP nhanh, môi trường ổn định, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tốt, cùng hành lang pháp lý và chính sách hướng tới tương lai.

Với các cơ hội hợp tác với Việt Nam, ông Gianluca Pettiti khẳng định Tập đoàn mong muốn được đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển, nhất là trong bối cảnh đang mở rộng mạng lưới hoạt động và tăng cường đầu tư tại khu vực cũng như tại Việt Nam.

Theo ông Gianluca Pettiti, Thermo Fisher Scientific cũng mong muốn có thể giúp đỡ Việt Nam với các thiết bị pháp y và thiết bị giải trình tự gen có thể hỗ trợ trong việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Thermo Fisher Scientific được thành lập năm 2006, có trụ sở chính tại Massachusetts, Hoa Kỳ. Tính đến tháng 8/2026, Tập đoàn có giá trị vốn hóa 219 tỷ USD, hơn 125.000 nhân sự tại hơn 50 quốc gia; với 2 lĩnh vực chủ yếu là công nghệ bán dẫn và công nghệ y-sinh học tiên tiến.

Trên cơ sở kết nối và trao đổi với NIC, Tập đoàn đang quan tâm mở rộng hiện diện và nghiên cứu các cơ hội đầu tư dài hạn tại Việt Nam, trong đó có việc phát triển hạ tầng công nghệ, hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung và các dự án sản xuất trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ y-sinh học tại Hà Nội./.

Việt Nam-Hoa Kỳ nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn cùng Hoa Kỳ đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất, toàn diện.

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