Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nghị sỹ Hạ viện Hoa Kỳ do Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lực lượng lao động Hạ viện Hoa Kỳ Tim Walberg làm Trưởng đoàn.

Bày tỏ vui mừng đón Đoàn nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu; mong muốn tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, nâng cao tính chiến lược trong các lĩnh vực hợp tác, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau; hoan nghênh việc Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng” phù hợp với lợi ích lâu dài của hai nước.

Việt Nam đánh giá cao hỗ trợ của Hoa Kỳ trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Hai bên đã ký kết và triển khai nhiều bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực này song vẫn còn nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển để tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lực lượng lao động và các Nghị sỹ trong Đoàn tiếp tục ủng hộ, khuyến khích mô hình hợp tác ba bên giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam - cơ sở giáo dục đại học Hoa Kỳ - doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu lớn như bán dẫn, AI, công nghệ số, công nghệ sinh học và các công nghệ chiến lược; thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn, từ xác định nhu cầu, kỹ năng, xây dựng chương trình, cung cấp chuyên gia cho đến tiếp nhận thực tập, tuyển dụng.

Cùng với đó là khuyến khích các trường đại học uy tín của Hoa Kỳ mở phân hiệu hoặc triển khai chương trình đào tạo tại Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng hiện diện và hợp tác lâu dài tại Việt Nam, góp phần đưa hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ và phát triển nhân lực chất lượng cao trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Ủy ban Giáo dục và Lực lượng Lao động Hạ viện Hoa Kỳ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Về lao động, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam luôn coi phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, hiệu quả và bền vững, gắn với bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Quốc hội Việt Nam đang thảo luận và sẽ thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông Tim Walberg và các Nghị sỹ trong Đoàn quan tâm, ủng hộ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và năng suất lao động; tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổ chức chuyên môn hai nước, nhất là trong các ngành công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất tiên tiến; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm về hỗ trợ người lao động thích ứng với chuyển đổi số và tự động hóa, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện duy trì đà phát triển tích cực thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác trên lĩnh vực chính trị-ngoại giao; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hoa Kỳ; thúc đẩy thành lập Nhóm Nghị sỹ Hoa Kỳ thân thiện với Việt Nam, tạo cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất giữa hai Quốc hội.

Về kinh tế, thương mại, đầu tư, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục duy trì đà hợp tác kinh tế làm trọng tâm, động lực thúc đẩy quan hệ song phương; mong các Nghị sỹ có tiếng nói hỗ trợ, đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, hai nước sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dành thời gian đón tiếp Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lực lượng lao động Tim Walberg mong muốn tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác, tạo thêm việc làm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hai nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Bày tỏ ấn tượng trước những bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, khoa học-công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), ông Tim Walberg nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế làm động lực phát triển quan hệ song phương.

Đồng thời, ông Tim Walberg cam kết sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, trọng tâm là giáo dục đại học, làm cầu nối gắn kết các doanh nghiệp Hoa Kỳ với các cơ sở giáo dục Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi./.

Đại sứ Marc Knapper: Có nhiều du học sinh Việt Nam ở Mỹ là minh chứng quan hệ hai nước tốt đẹp Đại sứ Marc Knapper nhận xét trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Mỹ được nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, các chương trình hợp tác giáo dục sẽ góp phần củng cố quan hệ bền chặt giữa hai nước.