Hà Nội đặt tên và gắn biển phố tôn vinh nhân vật lịch sử Võ Phó bảng Nguyễn Long

Chiều 12/8, Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố đặt tên và gắn biển phố nhằm tôn vinh Võ Phó bảng Nguyễn Long (năm sinh chưa rõ, mất năm 1909).

Chiều 12/8, Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội tổ chức lễ đặt tên và gắn biển phố Nguyễn Long, nhằm ghi nhận, tôn vinh nhân vật lịch sử Võ Phó bảng Nguyễn Long.

Sự kiện đánh dấu việc một tuyến phố mới trên địa bàn phường Tây Hồ chính thức mang tên danh nhân, góp phần bổ sung các địa danh gắn với lịch sử, văn hóa Thủ đô.

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ chia sẻ về ý nghĩa của việc đặt tên phố, trong đó nhấn mạnh giá trị giáo dục truyền thống, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử trên địa bàn.

Người dân khu vực cũng bày tỏ sự vui mừng khi địa phương có thêm một tuyến phố mang tên nhân vật lịch sử, kỳ vọng đây sẽ là điểm kết nối với hệ thống di tích, không gian văn hóa và các giá trị lịch sử của khu vực Tây Hồ./.