Đón bình minh trên núi Thới Lới - khoảnh khắc không thể bỏ lỡ ở Lý Sơn

Tại Lý Sơn có nhiều cách để chào đón ngày mới. Người mê nhiếp ảnh tìm đến Cổng Tò Vò để săn những vệt nắng đầu tiên xuyên qua vòm đá núi lửa. Còn với nhiều du khách, núi Thới Lới vẫn là điểm hẹn đặc biệt nhất.

Đứng trên đỉnh núi cao nhất đảo, giữa gió biển lồng lộng và không gian khoáng đạt, khoảnh khắc mặt trời từ từ nhô lên khỏi đường chân trời mang đến cảm giác vừa choáng ngợp, vừa bình yên - một trải nghiệm đáng để thức dậy từ khi trời còn chưa sáng.

Đỉnh Thới Lới nằm ở phía Đông Bắc đảo Lý Sơn, thuộc Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là ngọn núi cao nhất trên đảo với độ cao khoảng 149 mét so với mực nước biển, được hình thành từ hoạt động của núi lửa hàng triệu năm trước.

Không chỉ là thắng cảnh nổi tiếng, Thới Lới còn lưu giữ nhiều dấu tích địa chất đặc biệt, từ miệng núi lửa đã tắt đến hồ nước ngọt nằm trên đỉnh - nguồn nước quan trọng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên đảo.

Để kịp đón bình minh, nhiều du khách rời nơi lưu trú từ khoảng 4 giờ 30. Con đường nhựa uốn lượn theo sườn núi đưa những chiếc xe dần lên cao. Hai bên đường là những thửa ruộng hành, ruộng tỏi còn đẫm sương đêm. Không khí se lạnh, gió từ biển thổi lên mang theo vị mặn đặc trưng khiến cơn ngái ngủ nhanh chóng tan biến.

Khi những tia sáng đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở phía chân trời cũng là lúc đỉnh Thới Lới hiện ra với khoảng trời rộng mở.

Rồi khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đến. Phía đường chân trời, bầu trời chuyển dần sang cam hồng. Mặt biển như một tấm gương khổng lồ phản chiếu những dải màu đang thay đổi. Chỉ ít phút sau, vầng dương đỏ rực từ từ nhô lên khỏi mặt nước, ánh sáng lan nhanh khắp không gian. Cả hòn đảo như bừng tỉnh sau một đêm dài.

Điều làm nên sức hấp dẫn của bình minh trên Thới Lới không chỉ là cảnh sắc, mà còn là cảm giác được đứng giữa nơi giao hòa của núi, biển và bầu trời. Không có những tòa nhà cao tầng che khuất tầm nhìn, cũng không có tiếng xe cộ ồn ào.

Cột cờ Tổ quốc là điểm dừng chân quen thuộc của hầu hết du khách. (Nguồn: Vietnam+)

Trên đỉnh núi, cột cờ Tổ quốc nổi bật giữa nền trời xanh là điểm dừng chân quen thuộc của hầu hết du khách. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển không chỉ là điểm nhấn của cảnh quan mà còn gợi lên niềm tự hào về chủ quyền biển đảo. Từ đây, tầm mắt có thể bao quát gần như toàn bộ đảo Lý Sơn: những cánh đồng hành, tỏi được chia thành từng ô vuông nhỏ, những mái nhà nép mình bên sườn núi, các vách đá bazan dựng đứng ôm lấy biển xanh và thấp thoáng những chiếc thuyền đánh cá đang trở về sau một đêm bám ngư trường.

Sau khi Mặt Trời lên cao, du khách có thể dành thời gian khám phá hồ nước ngọt nằm trong lòng miệng núi lửa trên đỉnh Thới Lới. Mặt hồ phẳng lặng giữa màu xanh của cỏ cây tạo nên khung cảnh đối lập thú vị với biển cả mênh mông bao quanh đảo. Đây là một công trình có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống người dân Lý Sơn khi cung cấp nước phục vụ tưới tiêu cho những cánh đồng hành, tỏi – hai loại cây trồng đã làm nên thương hiệu nơi đây suốt nhiều năm qua.

Từ Thới Lới, hành trình khám phá Lý Sơn có thể tiếp tục xuống Hang Câu nằm dưới chân núi, nơi những vách đá núi lửa bị sóng và gió bào mòn qua hàng triệu năm tạo nên khung cảnh kỳ vĩ.

Bình minh rồi sẽ qua rất nhanh, nhưng cảm giác đứng trên "nóc nhà" của Lý Sơn, nhìn Mặt Trời từ từ nhô lên giữa biển, nghe gió lùa qua lá cờ Tổ quốc và hít bầu không khí trong lành của đảo xa chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi người./.

Đảo Bé Lý Sơn - nét hoang sơ mê hoặc lòng người Điều đầu tiên gây ấn tượng với du khách khi đặt chân lên Đảo Bé là màu nước biển trong vắt, có thể nhìn thấy đá và cát dưới đáy ở nhiều khu vực ven bờ vào những ngày nắng đẹp

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