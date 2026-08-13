Theo thông tin từ Bộ Công Thương ngày 13/8, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến Australia, ngày 11/8/2026, tại Canberra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng phụ trách Tài nguyên Australia Madeleine King đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất Đối thoại cấp Bộ trưởng về Năng lượng và Khoáng sản Việt Nam-Australia.

Việc thiết lập và triển khai cơ chế Đối thoại cấp Bộ trưởng về Năng lượng và Khoáng sản theo Bản ghi nhớ ký kết tháng 3/2024 được hai bên đánh giá là bước tiến quan trọng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia, thể hiện quyết tâm cao của hai nước trong việc đưa hợp tác năng lượng và khoáng sản lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn.

Hai Bộ trưởng đánh giá tích cực chuỗi cung ứng khoáng sản và năng lượng giữa hai nước trong thời gian qua. Việt Nam tiếp tục xuất khẩu dầu thô sang Australia, đồng thời nhập khẩu than đá, quặng và khoáng sản khác cùng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Australia với tỷ trọng đáng kể.

Hai bên thống nhất cần duy trì và củng cố hơn nữa chuỗi cung ứng ổn định, đặc biệt đối với các mặt hàng than, dầu thô và LNG - những nguyên liệu quan trọng phục vụ an ninh năng lượng của mỗi nước.

Tại cuộc họp, hai bên tập trung trao đổi các định hướng hợp tác trọng tâm. Trong đó, hai Bộ trưởng nhấn mạnh việc thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp hai nước vào các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu khoáng sản tại Australia và Việt Nam, gắn với chuyển giao công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường và áp dụng tiêu chuẩn ESG.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý khoáng sản, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đào tạo nguồn nhân lực.

Về hợp tác chuyển đổi năng lượng, hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án đầu tư trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, hydrogen xanh và lưới điện thông minh.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cảm ơn Chính phủ Australia đã hỗ trợ Việt Nam thông qua dự án Aus4Growth, đồng thời đề nghị tiếp tục mở rộng hợp tác về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về việc tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, khuyến khích các đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương về năng lượng nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.

Kỳ họp lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu việc chính thức vận hành cơ chế Đối thoại cấp Bộ trưởng về Năng lượng và Khoáng sản - một trong những cơ chế hợp tác chuyên ngành được thiết lập trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.

Đây là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao đầu tiên giữa hai Bộ, tạo kênh trao đổi thường xuyên, thẳng thắn để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, thu hút đầu tư chế biến sâu, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy hợp tác chuyển đổi năng lượng.

Việc tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ nhất Đối thoại Bộ trưởng về Năng lượng và Khoáng sản đã góp phần tạo động lực mới và nền tảng vững chắc để hai nước triển khai các dự án hợp tác cụ thể, hiệu quả trong thời gian tới, xứng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia./.

Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia Một số nội dung chính trong Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Australia.