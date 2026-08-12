IEA tiếp tục hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2026

Ngày 12/8, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã điều chỉnh giảm mạnh dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026, trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục bị hạn chế do eo biển Hormuz đóng cửa, trong khi giá nhiên liệu cao làm suy yếu sức mua.

Theo dự báo mới, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026 sẽ giảm khoảng 1,56 triệu thùng/ngày so với năm trước, mạnh hơn mức giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày mà IEA đưa ra trong báo cáo tháng 7. Theo đó nhu cầu dầu hằng ngày dự báo sẽ ở mức 103,288 triệu thùng.

Giá dầu thô vẫn duy trì ở mức cao hơn nhiều so với thời điểm trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, châm ngòi cho cuộc xung đột khiến nhiều cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại các quốc gia Vùng Vịnh bị hư hại.

Đáp trả các cuộc tấn công, Iran trên thực tế đã phong tỏa hoạt động vận chuyển bằng tàu chở dầu và tàu hàng qua eo biển Hormuz - tuyến đường biển thường đảm nhận khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

IEA nhận định việc eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa cùng giá nhiên liệu ở mức cao đang gây sức ép lên nhu cầu tiêu thụ dầu. Bất chấp thông tin về một lệnh ngừng bắn và những tuyên bố liên tiếp về khả năng sắp đạt được thỏa thuận mở cửa trở lại tuyến hàng hải này, hiện chỉ có một số ít tàu được phép đi qua, khiến giá dầu trên thị trường thế giới biến động mạnh.

Về nguồn cung, IEA cho biết sản lượng dầu toàn cầu trong tháng 7 tăng 2,4 triệu thùng/ngày, lên 101,5 triệu thùng/ngày, song vẫn thấp hơn 6,3 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo cơ quan này, các cuộc giao tranh tái diễn cùng tình trạng gián đoạn vận tải biển trong tháng 7 và đầu tháng 8 đã cản trở những nỗ lực phục hồi nguồn cung.

IEA hiện dự báo nguồn cung dầu toàn cầu năm 2026 giảm trung bình 4,27 triệu thùng/ngày, mạnh hơn mức giảm 3,65 triệu thùng/ngày đưa ra hồi tháng trước, qua đó đưa sản lượng xuống khoảng 102,02 triệu thùng/ngày. Nguồn cung được kỳ vọng sẽ phục hồi vào năm 2027.

Về triển vọng tiêu thụ, IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ trở lại đà tăng trưởng trong quý 4/2026./.

Khủng hoảng Hormuz khiến khách hàng châu Á tính lại bài toán dầu mỏ Những bất ổn kéo dài tại Hormuz và Biển Đỏ đang khiến các nhà máy lọc dầu châu Á xem xét lại cách thức mua dầu thô, làm dấy lên khả năng thay đổi cơ cấu nhu cầu dầu vùng Vịnh. ​