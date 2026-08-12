Quảng Ninh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 15,41% trong quý 3

Ngày 12/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế tháng Bảy, đồng thời triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho tháng Tám, tháng Chín và cả quý 3 năm 2026.

Tỉnh xác định quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3 đạt 15,41% theo kịch bản điều chỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu các ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng đã điều chỉnh, cụ thể hóa chi tiết nhiệm vụ theo từng tháng, từng ngành và từng địa bàn. Các đơn vị phải duy trì rà soát tiến độ theo tuần, chủ động nhận diện các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tuyệt đối không để rơi vào thế bị động trong những tháng cuối quý.

Chủ tịch Bùi Văn Khắng nhấn mạnh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là trụ cột tăng trưởng chính. Do đó, các sở, ngành liên quan phải tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục tiến độ các sản phẩm bị chậm.

Song song với đó, tỉnh yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án trọng điểm; dồn lực hoàn thành giải phóng mặt bằng, bảo đảm đồng bộ về thủ tục, mặt bằng và nguồn vật liệu thi công để các dự án tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đủ điều kiện khởi công đúng kế hoạch.

Đối với khối dịch vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cần khai thác tối đa dư địa từ các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn và các hoạt động đón khách quốc tế nhằm nâng cao lượng khách, đẩy mạnh doanh thu du lịch, bán lẻ và dịch vụ tổng hợp. Việc hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của quý 3 sẽ tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng và cả năm 2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 15,41% trong quý 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động, tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ đó, trong những tháng đầu năm và tháng Bảy, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển ổn định.

Cụ thể, các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ cơ bản giữ vững tiến độ đề ra. Trong 7 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã đón hơn 15,1 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt hơn 44.300 tỷ đồng. Về thu ngân sách nhà nước, tính đến ngày 10/8, toàn tỉnh đạt 69.689 tỷ đồng, tương đương gần 70% dự toán cả năm.

Đối với hoạt động đầu tư công, một trong những động lực dẫn dắt tăng trưởng, tỉnh đã giải ngân gần 11.300 tỷ đồng, đạt 71% kịch bản của quý 3. Nhằm tạo bứt phá trong những tháng cuối quý, Quảng Ninh đặt mục tiêu nâng tổng số vốn giải ngân lên gần 17.000 tỷ đồng khi kết thúc quý 3. Đồng thời, công tác giải phóng mặt bằng được xem là nhiệm vụ then chốt, trong đó tập trung hoàn thành giải phóng hơn 925 ha còn lại của 13 dự án trọng điểm ngay trong tháng Tám và tháng Chín.

Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số chỉ tiêu kinh tế hiện chưa đạt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo - động lực tăng trưởng cốt lõi của tỉnh - có các nhóm sản phẩm quan trọng gồm tấm quang năng, ô tô và ti vi đang ghi nhận tiến độ chậm. Sự sụt giảm này tác động trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng 28,48% của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3./.

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