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Korean Air và Asiana Airlines chính thức thông qua sáp nhập

Theo kế hoạch, hai hãng sẽ hoàn tất các thủ tục còn lại, trong đó có thủ tục bảo vệ chủ nợ, và đăng ký sáp nhập vào ngày 17/12.

Nhật Hưng
Máy bay của Hãng hàng không Korean Air (Hàn Quốc) tại sân bay quốc tế Incheon. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Máy bay của Hãng hàng không Korean Air (Hàn Quốc) tại sân bay quốc tế Incheon. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Korean Air và Asiana Airlines ngày 12/8 chính thức thông qua các nghị quyết về sáp nhập, mở đường hoàn tất thương vụ hợp nhất hai hãng hàng không lớn của Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hội đồng quản trị Korean Air đã thông qua nghị quyết phê duyệt sáp nhập tại cuộc họp tổ chức sáng 12/8. Do thương vụ đáp ứng các điều kiện sáp nhập quy mô nhỏ theo Luật Thương mại Hàn Quốc, nghị quyết của Hội đồng quản trị thay thế việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Cùng ngày, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Asiana Airlines cũng thông qua việc hoàn tất thỏa thuận sáp nhập. Có 81,86% tổng số cổ đông tham dự, trong đó 99,3% số cổ đông tham dự bỏ phiếu tán thành.

Theo kế hoạch, hai hãng sẽ hoàn tất các thủ tục còn lại, trong đó có thủ tục bảo vệ chủ nợ, và đăng ký sáp nhập vào ngày 17/12. Đây là bước pháp lý quan trọng, đưa thương vụ hợp nhất Korean Air và Asiana Airlines vào giai đoạn hoàn tất sau nhiều năm chuẩn bị.

Thương vụ đã được Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc phê duyệt có điều kiện ngày 25/6. Hồ sơ đăng ký chứng khoán liên quan có hiệu lực từ ngày 24/7. Hai hãng hiện tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan hàng không trong và ngoài nước để bảo đảm hoạt động bay của hãng hàng không hợp nhất sau sáp nhập.

Korean Air cho biết quá trình hội nhập hậu sáp nhập đang được triển khai, tập trung vào tích hợp hệ thống, đào tạo nhân viên, vận hành bay và dịch vụ hành khách.

Hai hãng cũng tăng cường phối hợp, trong đó có các chương trình đào tạo và diễn tập an toàn, nhằm bảo đảm hoạt động ổn định khi hãng hàng không hợp nhất chính thức đi vào vận hành./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Korean Air #Asiana Airlines Hàn Quốc
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