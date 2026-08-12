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Tổng thống Putin cảnh báo cứng rắn với tàu châu Âu để trả đũa việc tịch thu tài sản Nga

Ngày 12/8, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Nga sẽ bắt giữ tàu của các nước châu Âu để đáp trả việc tịch thu bán tháo hàng hóa từ cái gọi là "hạm đội bóng tối".

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Putin cảnh báo bắt giữ tàu châu Âu để trả đũa việc tịch thu tài sản Nga

Tổng thống Mỹ hé lộ nguyên nhân đổi máy bay rời hội nghị NATO

OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2026

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#căng thẳng Nga - châu Âu về tàu biển #bình luận của Tổng thống Putin về Nga #tình hình NATO và Mỹ trong hội nghị #dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2026 #tin tức quốc tế hàng ngày qua podcast

Đối đầu Nga-NATO

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