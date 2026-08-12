Thổ Nhĩ Kỳ: Máy bay chiến đấu F-16 rơi khi đang bay huấn luyện

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 12/8, một máy bay chiến đấu F-16 đã rơi trong lúc bay huấn luyện tại tỉnh Yalova, Tây Bắc nước này. Phi công đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm an toàn và may mắn vụ việc không gây thương vong.

Theo thông cáo của bộ trên, máy bay F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ gặp sự cố trong chuyến bay huấn luyện tại Yalova. Phi công sống sót nhờ nhảy dù thoát hiểm. Cơ quan này cam kết sẽ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Truyền thông địa phương cho biết nhiều xe cứu thương và đội y tế đã được điều động đến hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra.

Hình ảnh trực tiếp do kênh tin tức NTV của Thổ Nhĩ Kỳ phát sóng cho thấy một quả cầu lửa cùng khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường.

Cách đây 6 tháng, một chiếc F-16 khác của Thổ Nhĩ Kỳ cũng gặp nạn khiến phi công thiệt mạng ngay sau khi cất cánh thực hiện nhiệm vụ phản ứng nhanh gần biên giới với Bulgaria.

Tháng 11/2025, Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng toàn bộ hoạt động của dòng máy bay vận tải quân sự C-130 sau khi một chiếc C-130 rơi tại Gruzia khi đang trên đường trở về từ Azerbaijan, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 20 người trên máy bay./.

Rơi máy bay tại Pháp và Saudi Arabia, ít nhất 25 người thiệt mạng Ngày 28/6, tại Pháp, vụ rơi một máy bay dân dụng đã khiến 11 người thiệt mạng, cùng ngày, tại Saudi Arabia, một trực thăng đã rơi tại thành phố ven biển nước này làm 14 người thiệt mạng.