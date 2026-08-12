Hungary bầu cựu Chánh án Tòa án Tối cao làm Tổng thống mới

Với 140 phiếu thuận và 6 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu kín, Quốc hội Hungary ngày 11/8 đã bầu ông András Baka, cựu Chánh án Tòa án Tối cao, làm Tổng thống mới. Ông Baka dự kiến tuyên thệ nhậm chức ngày 19/8.

Phát biểu sau khi được bầu, ông Baka cho rằng tình trạng phân cực sâu sắc trong xã hội và chính trị là một trong những thách thức lớn nhất của Hungary sau 16 năm dưới sự lãnh đạo của cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thay đổi chính trị không nên trở thành “sự trả thù,” đồng thời kêu gọi điều tra những sai phạm trong quá khứ và khôi phục các thể chế dân chủ.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng Năm, chính phủ của Thủ tướng Magyar, thuộc đảng Tisza, đã thay thế nhiều quan chức, đồng thời tiến hành cải cách tư pháp, điều tra các sai phạm tài chính và đóng cửa Cơ quan Bảo vệ Chủ quyền.



Việc ông Baka được bầu diễn ra sau khi đảng Tisza tìm cách chấm dứt nhiệm kỳ của Tổng thống Tamás Sulyok, người được đảng Fidesz đề cử và phê chuẩn năm 2024.

Sau khi ông Sulyok từ chối từ chức, đảng Tisza đã thông qua sửa đổi Hiến pháp để chấm dứt nhiệm kỳ của ông vào tháng Bảy.

Ông Baka, 74 tuổi, giữ chức Chánh án Tòa án Tối cao giai đoạn 2009-2011.

Chức vụ Tổng thống Hungary chủ yếu mang tính nghi lễ, song có quyền yêu cầu Quốc hội xem xét lại các dự luật hoặc chuyển lên Tòa án Hiến pháp./.

Hungary ban hành sửa đổi Hiến pháp, Tổng thống kết thúc nhiệm kỳ sớm Tổng thống Hungary Sulyok sẽ ký ban hành bản sửa đổi Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua, qua đó chấm dứt nhiệm kỳ trước thời hạn và mở đường để các quy định hiến pháp mới chính thức có hiệu lực.