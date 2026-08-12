Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 12/8 tại Berlin, Nội các Đức đã thông qua đề xuất của Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Alexander Dobrindt trao cho các cơ quan tình báo Đức những quyền hạn mới, khởi xướng một trong những cải cách sâu rộng nhất đối với bộ máy an ninh trong nhiều năm qua.

So với các cơ quan tình báo châu Âu như ở Anh và Pháp, quyền hạn của các cơ quan tình báo Đức cho đến nay vẫn còn rất hạn chế, chỉ được phép trinh sát, điều tra các mối đe dọa chứ không được can thiệp.

Giờ đây theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp (BfV-cơ quan tình báo nội địa) và Cơ quan Tình báo Liên bang (BND-cơ quan tình báo nước ngoài) sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.

Luật này vẫn cần được Quốc hội Liên bang (Bundestag - Hạ viện) thông qua, sau đó Hội đồng Liên bang (Bundesrat - Thượng viện) có thể chuyển vấn đề này cho ủy ban hòa giải, nhưng không cần sự chấp thuận của ủy ban này.

Động thái cải cách hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động tình báo diễn ra trong bối cảnh Đức liên tục hứng chịu các cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ và cơ sở hạ tầng chiến lược; các chiến dịch thông tin sai lệch và chiến tranh hỗn hợp, đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng nhiều thiết bị bay không người lái không rõ nguồn gốc tại các sân bay Đức, mà đáng quan ngại nhất là thiết bị bay không người lái mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle ngày 4/8.

Một phát ngôn viên Quân đội Đức cho biết trong những năm qua, lực lượng vũ trang nước này ghi nhận hàng trăm sự cố an ninh liên quan đến thiết bị bay không người lái, đặc biệt là từ sau khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine tháng 2/2022.

Tờ báo lớn của Đức Der Spiegel đưa tin những thiết bị bay không người lái này không hiển thị trên các thiết bị dò tìm của cảnh sát, cho thấy chúng có thể không phải là mẫu được bán trên thị trường./.

Tổng thống Đức bổ nhiệm 3 vị trí nội các mới Các bộ trưởng mới sẽ phải chờ thêm một thời gian mới có thể tuyên thệ trước Quốc hội; Lễ tuyên thệ dự kiến diễn ra tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội sau kỳ nghỉ Hè, tức vào tháng 9.

