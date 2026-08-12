Du lịch Hy Lạp hưởng lợi từ sức hút của “The Odyssey”

Khi những hình ảnh về thế giới của người anh hùng Odysseus xuất hiện trên màn ảnh rộng, một hòn đảo yên bình giữa biển Ionian đang bắt đầu được chú ý theo một cách đặc biệt.

Tại Ithaca-quê hương huyền thoại của Odysseus trong sử thi của Homer-nhiều du khách đã tìm đến không chỉ để nghỉ dưỡng, mà còn để tận mắt khám phá vùng đất gắn với câu chuyện vừa được đạo diễn Christopher Nolan đưa lên màn ảnh.

Trên chuyến phà chuẩn bị cập bến Ithaca, bà Giorgia Ongarato, du khách 50 tuổi đến từ Bolzano (Italy), mặc chiếc áo phông in dòng chữ “Odyssey” cùng một câu thơ bằng tiếng Hy Lạp cổ trong trường ca của Homer. Với bà, lần đầu đặt chân lên hòn đảo này là một “giấc mơ.”

Bà Giorgia chia sẻ: “Tôi đã học tiếng Hy Lạp cổ khi còn nhỏ, tôi yêu thích Odysseus và gần đây đã xem ‘The Odyssey.’ Tôi thấy bộ phim của Christopher Nolan thật tuyệt vời!”

Câu chuyện của nữ du khách Italy cho thấy sức hút của “The Odyssey” đang vượt ra ngoài màn ảnh. Một câu chuyện được viết từ hàng nghìn năm trước, qua điện ảnh, đang trở thành nguồn cảm hứng cho những chuyến đi của du khách hiện đại. Và Ithaca, dù không xuất hiện trong bất kỳ cảnh quay nào của bộ phim, đang có cơ hội hưởng lợi từ hiệu ứng này.

Khác với Mykonos hay Santorini vốn đã nổi tiếng và thường xuyên đông đúc vào mùa Hè, Ithaca vẫn giữ được vẻ thanh bình ngay trong tháng 8-cao điểm du lịch tại Hy Lạp. Hòn đảo có địa hình đồi núi, những rặng ô liu và cây bách xanh ngắt, được bao quanh bởi làn nước màu ngọc lam, tạo nên khung cảnh gần với hình dung của nhiều người về quê hương của vị vua huyền thoại Odysseus.

Điều đặc biệt nằm ở một nghịch lý thú vị: Ithaca không phải là nơi Christopher Nolan lựa chọn để quay “The Odyssey.” Để tái hiện quê hương của Odysseus trên màn ảnh, êkíp làm phim đã chọn đảo Favignana của Italy. Tuy nhiên, điều đó dường như không làm giảm sức hút của Ithaca. Trái lại, bộ phim càng khiến cái tên hòn đảo được nhắc đến nhiều hơn, khi khán giả tò mò muốn tìm hiểu nơi Odysseus trở về sau hành trình 10 năm đầy hiểm nguy.

Tại Vathi, thủ phủ của Ithaca, ông Xhimi Xoxha-chủ một nhà hàng địa phương-gọi bộ phim là “một quảng cáo rất tốt” cho hòn đảo. Theo ông, khi tác phẩm tiếp tục được trình chiếu tại nhiều thị trường trên thế giới, ngày càng nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế, có thể nảy sinh mong muốn tìm đến Ithaca để khám phá vùng đất gắn với nhân vật huyền thoại.

Hiệu ứng tích cực cũng đã được ghi nhận ở phạm vi rộng hơn. Theo công ty lữ hành EasyJet Holidays, lượng đặt tour tới Hy Lạp tăng 18% trong những tuần gần đây, sau khi “The Odyssey” được phát hành quốc tế vào giữa tháng 7.

Thị trưởng Ithaca Dionysis Stanitsas cũng kỳ vọng lượng du khách đến đảo sẽ tăng trong năm tới, khi bộ phim tiếp tục được phát hành tại nhiều thị trường và khán giả bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi lấy cảm hứng từ tác phẩm.

Đối với Hy Lạp, đây là một cơ hội quảng bá đặc biệt. “The Odyssey” không chỉ đưa lên màn ảnh những cảnh quan đẹp, mà còn khơi lại sự quan tâm đối với cả một không gian văn hóa gắn với thần thoại, lịch sử và nền văn minh Hy Lạp cổ đại.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cuối tháng 7 đã chúc mừng và cảm ơn đạo diễn Christopher Nolan vì “đóng góp của bộ phim vào việc khơi dậy sự quan tâm trên toàn thế giới đối với nền văn minh Hy Lạp cổ đại.”

Nếu Ithaca hưởng lợi nhờ mối liên hệ huyền thoại với Odysseus, những địa điểm thực sự xuất hiện trong phim tại Hy Lạp lại có một lợi thế khác khi chúng trở thành những “điểm đến điện ảnh” mà khán giả có thể nhận ra từ chính những khung hình trên màn ảnh rộng.

Đoàn làm phim đã ghi hình tại một số địa điểm ở vùng Peloponnese, trong đó có bãi biển Voidokilia và hang Nestor. Những cảnh quan tự nhiên của Hy Lạp được sử dụng để tái hiện thế giới kỳ vĩ trong thiên sử thi của Homer, trong đó có hang động của người khổng lồ một mắt Polyphemus.

Việc đạo diễn Christopher Nolan lựa chọn những cảnh quan có thật làm bối cảnh càng tạo nên mối liên hệ trực tiếp giữa điện ảnh và du lịch. Bộ phim ra mắt đã giúp những địa danh, vốn chủ yếu chỉ những người yêu thích lịch sử, khảo cổ và thần thoại Hy Lạp mới biết, được tiếp cận một lượng khán giả toàn cầu rộng lớn hơn.

Sức hút của “The Odyssey,” vì vậy, không chỉ nằm ở câu chuyện về một người anh hùng trở về quê hương sau một thập kỷ phiêu lưu. Bộ phim đang mở ra một hành trình khác cho khán giả: từ màn ảnh đến những vùng đất có thật, từ câu chuyện thần thoại đến trải nghiệm du lịch.

Với Hy Lạp, đây có thể là một hình thức quảng bá du lịch đặc biệt hiệu quả. Bởi khi điện ảnh kể được câu chuyện về một vùng đất, du khách không chỉ muốn nhìn thấy cảnh đẹp, mà còn muốn đặt chân tới đó để tìm kiếm những dấu vết của câu chuyện đã khiến họ rung động trên màn ảnh.

Và khi “The Odyssey” tiếp tục được công chiếu trên toàn thế giới, những cái tên như Ithaca, Peloponnese hay hang Nestor có thể sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên bản đồ du lịch của những người muốn đi tìm dấu chân Odysseus ngoài đời thực./.

Hiệu ứng từ “The Odyssey” giúp doanh số sách sử thi và thần thoại tăng mạnh Bộ phim được công chiếu vào giữa tháng Bảy đã góp phần giúp doanh số bán các ấn bản in của "The Odyssey" tại Anh tăng tới 1.400% trong 4 tuần tính đến ngày 25/7 so với cùng kỳ năm ngoái.

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