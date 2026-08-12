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Iran đưa ra viễn cảnh xấu, sẵn sàng cho cuộc xung đột kéo dài với Mỹ

Ông Mohammad Reza Naqdi - cố vấn cấp cao của Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Tehran sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài với Mỹ để đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Viết Thành
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Iran đưa ra viễn cảnh xấu, sẵn sàng cho cuộc xung đột kéo dài với Mỹ
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài với Mỹ.

Tổng thống Mỹ hé lộ nguyên nhân đổi máy bay rời hội nghị NATO.

Chính phủ công bố quốc tang 3 ngày sau trận động đất tại Colombia.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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