Iran đưa ra viễn cảnh xấu, sẵn sàng cho cuộc xung đột kéo dài với Mỹ

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài với Mỹ.

Tổng thống Mỹ hé lộ nguyên nhân đổi máy bay rời hội nghị NATO.

Chính phủ công bố quốc tang 3 ngày sau trận động đất tại Colombia.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành