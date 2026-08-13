Cánh cửa tăng lãi suất tháng 9 của Fed đang hẹp lại?

Theo nhận định của tờ The Wall Street Journal, báo cáo lạm phát tháng 7/2026 gần như phù hợp với dự báo, đủ để giảm áp lực đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong việc tăng lãi suất vào tháng tới, nhưng chưa giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến triển vọng sau đó.

Bộ Lao động Mỹ ngày 12/8 cho biết tỷ lệ lạm phát đã hạ nhiệt xuống 3,4% trong tháng Bảy, thấp hơn mức 3,5% của tháng Sáu. Giá cơ bản tăng 2,5% trong 12 tháng qua, giảm từ mức 2,6% trong năm tính đến tháng Sáu. Mức tăng này về cơ bản ngang với tháng Hai, trở thành mức thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 2021.

Các số liệu lạm phát hàng tháng đã trở nên quan trọng hơn trong mùa Hè này. Các quan chức đang cân nhắc liệu họ có thể tiếp tục bảo vệ dự báo rằng lạm phát sẽ giảm mà không cần tăng lãi suất hay không, hoặc liệu họ có cần tăng lãi suất để đạt được mục tiêu đó. Các dữ liệu của tháng Sáu và tháng Bảy chưa cho thấy áp lực giá cả lan rộng theo kiểu buộc các quan chức phải từ bỏ dự báo này.

Lập luận ủng hộ chính sách thắt chặt hơn cũng nhận được ít sự hỗ trợ hơn từ báo cáo việc làm tuần trước, trong đó không cho thấy dấu hiệu nào về nhu cầu lao động tăng tốc trở lại. Một thị trường lao động mạnh hơn có thể làm gia tăng những lo ngại rằng lãi suất chưa đủ cao để đưa lạm phát đi xuống.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), không bao gồm các mức giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh, đã tăng 0,2% trong tháng, phù hợp với dự báo. Giá cơ bản tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Neil Dutta thuộc Renaissance Macro cho rằng khá khó đoán về kết quả các cuộc họp sắp tới vì dữ liệu lạm phát sẽ không mang tính kết luận. Ông thừa nhận rằng các xác suất không cố định. Theo ông, nếu Fed vượt qua mùa Thu mà không hành động, các dữ liệu có lẽ sẽ đủ tốt để Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất.

Các quan chức sẽ nhận được thêm một tháng dữ liệu lạm phát trước cuộc họp ngày 15-16/9. Fed nhắm tới một thước đo lạm phát riêng, dự kiến được công bố vào cuối tháng này, mà báo cáo ngày 12/8 là một nguồn dữ liệu đầu vào và chỉ số này đang tăng nóng hơn CPI. Giá cơ bản theo thước đo đó đã tăng 3,3% trong tháng Sáu.

Phố Wall đặc biệt chú ý tới báo cáo này vì các quan chức Fed ngày càng nhạy cảm với những dữ liệu cho thấy nền kinh tế không vận hành như họ dự kiến.

Fed đã giữ nguyên lãi suất trong tháng trước, nhưng ít nhất 6 trong số 12 thành viên có quyền bỏ phiếu đã phát tín hiệu trong những tuần gần đây rằng họ có thể ủng hộ tăng lãi suất, tùy thuộc vào dữ liệu lạm phát. Ba thành viên đã bỏ phiếu bất đồng trong tháng Bảy để ủng hộ việc tăng lãi suất.

Dự báo của đa số quan chức Fed dựa trên quan điểm rằng mức lãi suất hiện tại đủ để hạn chế nền kinh tế và đưa lạm phát trở lại mức 2%, đồng thời lạm phát duy trì ở mức cao là do những cú sốc tạm thời chứ không phải do chính sách tiền tệ quá nới lỏng.

Lập luận trước đây là thuế quan sẽ một lần làm tăng chi phí rồi giảm dần, trong khi giá năng lượng sẽ giảm theo giá dầu thô khi xung đột ở Trung Đông lắng dịu. Thay vào đó, các cú sốc này kéo dài và hiện chồng lấn với làn sóng nhu cầu tăng mạnh từ quá trình phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), vốn đang đẩy giá các thiết bị công nghệ và phần mềm lên cao.

Cuộc tranh luận trở nên phức tạp bởi các quan chức nhìn chung thừa nhận rằng một lần tăng 0,25 điểm phần trăm sẽ không tự mình đạt được nhiều kết quả.

Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack, người đã bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất vào tháng trước, cho biết trong tuần này rằng một lần tăng 0,25 điểm phần trăm “có lẽ không tác động nhiều đến nền kinh tế,” và Fed có thể sẽ cần thực hiện một chuỗi điều chỉnh như vậy mà không nói rõ số lần. Bà so sánh lựa chọn này với việc phanh xe trước biển báo dừng: đạp nhẹ bàn đạp phanh sớm hơn để tránh phải đạp mạnh vào thời điểm sau đó.

Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly, người ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất, còn đi xa hơn vào tuần trước khi đặt câu hỏi liệu các bước điều chỉnh nhỏ có thực sự hiệu quả hay không.

Trong một bài phát biểu tại Nhật Bản, bà mô tả hai nền kinh tế có thể xảy ra: một nền kinh tế trong đó các cú sốc gần đây suy yếu và Fed có thể tiếp tục giữ nguyên lãi suất; và một nền kinh tế khác trong đó các cú sốc cộng dồn, khiến lạm phát tự tạo thêm động lực. Bà cho biết kịch bản thứ nhất vẫn là kịch bản cơ sở của mình, nhưng khoảng cách giữa hai kịch bản đã thu hẹp.

Theo bà Daly, kịch bản thứ hai có thể đòi hỏi mức tăng lãi suất lớn hơn 0,25 điểm phần trăm, mức mà Fed thường sử dụng. Bà cho rằng kiểu “điều chỉnh nhỏ” mà Fed truyền thống ưa chuộng sẽ không đủ “bởi vì khi đó bạn sẽ có một động lực mang tính nền tảng mà bạn cần phải xử lý.” Bà đặt câu hỏi nếu nhận thấy kịch bản thứ hai đang hình thành, thì tại sao phải thực hiện từng bước?

Cách đặt vấn đề này làm tăng mức độ quan trọng của chính quyết định. Nếu phản ứng đối với một nền kinh tế bị đánh giá sai là một động thái tăng lãi suất ít nhất 0,5 điểm phần trăm, một số quan chức muốn có thêm sự chắc chắn trước khi thực hiện.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã không còn nói với thị trường điều gì sẽ thúc đẩy bước đi tiếp theo của ngân hàng trung ương. Tháng trước, ông bày tỏ hoài nghi về khả năng ngân hàng trung ương điều hành nền kinh tế thông qua những điều chỉnh chính sách chính xác.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh. (Ảnh: The Straits Times/TTXVN)

Khi Chủ tịch Fed đưa ra ít bình luận hơn, các nhà đầu tư tìm tín hiệu từ những quan chức Fed khác, những người từng ám chỉ rằng dữ liệu lạm phát sẽ quyết định việc Fed có tăng lãi suất vào tháng Chín hay không.

Theo CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng Chín đã giảm xuống dưới 50% sau khi báo cáo ngày 12/8 được công bố.

Báo cáo lạm phát tháng Tám, dự kiến được công bố ngày 11/9, có thể giải quyết những vấn đề mà báo cáo ngày 12/8 chưa làm rõ. Đây sẽ là số liệu cuối cùng mà các quan chức Fed nhận được để đánh giá dự báo của họ trước khi họ nhóm họp vào tuần sau đó./.

Thống đốc Fed khuyến nghị tăng lãi suất nếu lạm phát không sớm hạ nhiệt Ngày 5/8, Thống đốc Fed Lisa Cook cho biết bà không cho rằng việc tăng lãi suất tại cuộc họp tuần trước là cần thiết, nhưng Fed sẵn sàng hành động nếu lạm phát không sớm tiếp tục giảm.