Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 12/2026/UBTVQH16 Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2027.

Đối tượng áp dụng gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương (không áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

và Bảo hiểm xã hội Việt Nam); tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến lập, phân bổ, chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước, Nghị quyết nêu rõ: Góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn, khó khăn, biên giới, hải đảo.

Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước của Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030 đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 26/2026/QH16 ngày 24/4/2026.

Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển văn hóa Việt Nam; hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội.

Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường của các cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính; góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập, tăng nguồn bảo đảm chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế-xã hội.

Tiêu chí phân bổ ngân sách rõ ràng, đơn giản, thuận lợi trong thực hiện và kiểm tra, giám sát; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch; tăng cường tính chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ gắn với chính sách, chế độ chi ngân sách nhà nước.

Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành chính của các bộ, cơ quan trung ương gắn với triệt để tiết kiệm và chống lãng phí, giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước. Ưu tiên mức phân bổ kinh phí theo tiêu chí biên chế cho khối các cơ quan Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán nhà

nước và Thanh tra Chính phủ.

Các bộ, cơ quan trung ương căn cứ định mức quy định tại Nghị quyết này ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc để làm căn cứ lập, xây dựng, phân bổ, giao dự toán hằng năm, phù hợp với đặc điểm thực tế và nguồn thu của từng đơn vị trực thuộc, thực hiện công khai, minh bạch và đúng các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 và làm cơ sở lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký ban hành Nghị quyết số 15/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 95/2025/UBTVQH15 ngày 13/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế thuộc thẩm quyền của Quốc hội./.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách 10.042 tỷ đồng Sáu tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách Nhà nước 10.042 tỷ đồng, kiến nghị khác 28.663 tỷ đồng và 4.577.148 USD.