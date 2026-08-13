Mỹ áp mức thuế đối ứng 10% đối với hàng hóa Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 12/8, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso cho biết Mỹ hiện áp mức thuế đối ứng 10% đối với hàng hóa Indonesia, thấp hơn mức 18% trước đây.

Theo ông Budi, mức thuế mới được xác định sau quá trình điều tra của Mỹ theo cơ chế Điều 301 liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức. Trước đó, Indonesia từng chịu mức thuế đối ứng 18%.

Ông Budi nhấn mạnh: “Thời điểm đó, mức thuế đối ứng được ấn định là 18%. Sau đó, mức này bị Tòa án Tối cao hủy bỏ và Mỹ áp mức thuế 10% đối với tất cả các quốc gia trong thời hạn 150 ngày."

Theo Bộ trưởng Thương mại Indonesia, mức thuế 10% áp dụng chung trong 150 ngày đã kết thúc vào ngày 24/7 vừa qua. Sau thời hạn này, Chính phủ Mỹ tiến hành điều tra theo cơ chế Điều 301 đối với một số quốc gia, tập trung vào hai vấn đề gồm lao động cưỡng bức và tình trạng dư thừa năng lực sản xuất. Đối với vấn đề lao động cưỡng bức, quá trình điều tra đã hoàn tất và Mỹ áp các mức thuế khác nhau đối với từng quốc gia liên quan.

Ông Budi cho biết Indonesia được áp mức thuế 10% do hai nước đã có Thỏa thuận Thương mại Đối ứng (ART). Vì vậy, mức thuế hiện hành đối với Indonesia kể từ ngày 24/7 là 10%, thay thế mức 18% trước đây.

Tuy nhiên, Chính phủ Indonesia tiếp tục đàm phán với Mỹ nhằm đưa mức thuế xuống thấp hơn, trong đó không loại trừ khả năng hướng tới mức 0%. Ông Budi khẳng định: “Chúng tôi đang nỗ lực để đạt được mức thuế tốt hơn nữa."

Theo Bộ trưởng Thương mại Indonesia, Jakarta hiện có lợi thế so với một số quốc gia vẫn đang trong quá trình đàm phán ART với Mỹ. Ông dẫn trường hợp Thái Lan, cho biết phía Bangkok dự kiến chỉ bắt đầu thảo luận với Washington về thỏa thuận này vào cuối năm nay, trong khi Indonesia đã hoàn tất tiến trình đàm phán./.

Hiệp định thương mại Indonesia-Mỹ vẫn tiềm ẩn rủi ro dù áp thuế 10% Dù mức thuế 10% trong 150 ngày được xem là thuận lợi hơn so với các phương án trước, Indonesia vẫn tiến hành đánh giá rủi ro toàn diện nhằm bảo đảm lợi ích dài hạn cho nền kinh tế.