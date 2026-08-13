Chỉ số S&P 500 tăng điểm sau báo cáo CPI của Mỹ

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã khép lại phiên giao dịch ngày 12/8 trong sắc xanh, nhờ kết quả kinh doanh quý 2 khả quan từ CoreWeave cùng các doanh nghiệp hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) khác.

Bên cạnh đó, số liệu lạm phát hạ nhiệt cũng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng Chín.

Chốt phiên này, chỉ số chứng khoán S&P 500 tăng 0,26% lên 7.748,50 điểm. Chỉ số tiêu chuẩn này đã tăng khoảng 13% tính từ đầu năm 2026 đến nay. Chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,54% lên 26.588,49 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,04% xuống 53.770,27 điểm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ tháng Bảy hầu như không tăng do giá xăng giảm tháng thứ hai liên tiếp, trong khi lạm phát lõi duy trì ở mức thấp. Điều này tiếp tục làm giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của Fed vào tháng tới.

Chuyên gia của Công ty Quản lý Tài sản Dakota Wealth cho biết các số liệu được công bố khớp với dự báo, và tâm lý chung hiện tại cho thấy giới đầu tư tin rằng Fed sẽ không bị áp lực phải tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện dự đoán 62% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tháng Chín. Trước khi dữ liệu lạm phát tháng Bảy được công bố, giới đầu tư vẫn chia rẽ giữa hai kịch bản tăng lãi suất hoặc giữ nguyên.

Bên cạnh đó, đà tăng trong phiên này còn nhờ lực đẩy từ các nhóm cổ phiếu liên quan đến AI. Cổ phiếu của CoreWeave tăng vọt 19% sau khi công ty điện toán đám mây AI này nâng dự báo chi tiêu vốn cả năm và đạt lợi nhuận quý 2 vượt kỳ vọng.

Nhóm cổ phiếu của các công ty vận hành trung tâm dữ liệu cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, trong đó IREN tăng gần 10% và Applied Digital tăng 4,9%. Cổ phiếu Nebius Group nhảy vọt 34% nhờ kết quả kinh doanh quý II vượt dự báo.

Hãng sản xuất máy chủ AI Super Micro Computer ghi nhận mức tăng 19% sau khi đưa ra dự báo doanh thu năm tài chính 2027 cao hơn kỳ vọng của Wall Street.

Nhóm cổ phiếu chip cũng đồng loạt đi lên, tiêu biểu là Nvidia tăng 3% và Micron Technology tăng 4,9%. Chỉ số Bán dẫn PHLX tăng khoảng 2,5%, dù vẫn thấp hơn khoảng 15% so với mức chốt phiên cao kỷ lục ghi nhận ngày 22/6.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 12/8, chỉ số VN-Index tăng 19,77 điểm lên 1.793,18 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,46 điểm xuống 288,45 điểm./.

Chứng khoán ngày 12/6: VN-Index tiến sát mốc 1.800 điểm Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/6, VN-Index tăng 19,77 điểm, tương đương 1,11%, lên 1.793,18 điểm; tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 573 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 14.041 tỷ đồng.