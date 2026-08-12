General Motors củng cố chuỗi cung ứng linh kiện với thỏa thuận 4,5 tỷ USD

Tập đoàn ôtô General Motors (GM) đã ký thỏa thuận cung ứng linh kiện trị giá tới 4,5 tỷ USD, nhằm duy trì nguồn tài chính và ngăn chặn nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, vấn đề từng gây nhiều thiệt hại cho ngành công nghiệp ôtô toàn cầu trong những năm gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, GM đã ký thỏa thuận với Procura Auto Parts, công ty chuyên tìm nguồn các loại linh kiện hiếm hoặc có ý nghĩa then chốt đối với hoạt động sản xuất. Nguồn vốn phục vụ dự án sẽ do một nhóm ngân hàng cung cấp, đứng đầu là JPMorgan Chase và Banco Santander.

Theo cơ chế thỏa thuận, Procura Auto Parts sẽ ứng trước tiền thanh toán cho một số nhà cung cấp được lựa chọn. Đổi lại, GM đưa ra các cam kết thanh toán để hoàn trả Procura sau khi linh kiện được đưa vào quá trình sản xuất, với thời hạn muộn nhất là ngày 31/7/2029. Các khoản ứng trước được ghi nhận là tài sản; trong khi mỗi giao dịch mua được ghi là khoản nợ không có bảo đảm.

Theo nguồn tin trên, các khoản thanh toán sẽ không được tính vào dòng tiền tự do điều chỉnh của mảng ôtô cho đến khi GM thực sự mua lượng hàng tồn kho. Thông thường, tập đoàn ghi nhận vốn trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm mua hàng.

GM không tiết lộ cụ thể những loại linh kiện nào sẽ được ưu tiên trong thỏa thuận. Tuy nhiên, các mặt hàng từng là điểm nghẽn của ngành ô tô gồm chip bán dẫn, trong đó có chip nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), đất hiếm và hệ thống điện.

GM, Procura Auto Parts và các ngân hàng đạt được thỏa thuận lớn nói trên trong bối cảnh các hãng sản xuất ô tô tiếp tục rà soát chiến lược tìm nguồn cung sau nhiều năm chuỗi cung ứng toàn cầu bị xáo trộn.

Động thái này cũng diễn ra khi GM và các doanh nghiệp sản xuất ôtô chịu tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ và xu hướng giảm phụ thuộc vào các công ty Trung Quốc trong chuỗi cung ứng linh kiện./.

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