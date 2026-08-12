Toyota triệu hồi 655.000 xe Camry trên toàn cầu do lỗi màn hình

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tập đoàn Toyota Motor của Nhật Bản ngày 11/8 xác nhận sẽ triệu hồi khoảng 655.000 xe Camry trên toàn cầu do lỗi màn hình có thể khiến một số tín hiệu an toàn, trong đó có đèn báo rẽ và đèn cảnh báo nguy hiểm, không hoạt động khi xe khởi động.

Phần lớn số xe bị ảnh hưởng được bán tại Mỹ, với hơn 508.000 xe Camry Hybrid đời 2025-2026 nằm trong diện triệu hồi.

Theo tài liệu của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), các xe Camry này được trang bị cụm đồng hồ hiển thị 7 inch (tương đương 17,8 cm), có thể bị tối hoàn toàn khi khởi động. Khi lỗi xảy ra, ngoài đèn báo rẽ và đèn cảnh báo nguy hiểm, một số tín hiệu khác như nhắc thắt dây an toàn hay cảnh báo để quên chìa khóa cũng có thể không hoạt động.

NHTSA cảnh báo lỗi hiển thị này có thể làm tăng nguy cơ tai nạn, do người lái không nhìn thấy các tín hiệu cần thiết, đồng thời những người tham gia giao thông xung quanh cũng khó nhận biết ý định chuyển hướng hoặc tín hiệu cảnh báo nguy hiểm của xe.

Toyota Motor North America, công ty con của Toyota tại Mỹ, cho biết sẽ thông báo tới các chủ xe bị ảnh hưởng và yêu cầu đưa xe tới đại lý được cập nhật lại phần mềm theo hình thức miễn phí.

Tại Mỹ, thư thông báo dự kiến bắt đầu được gửi từ ngày 21/9 và Toyota đặt mục tiêu hoàn tất việc thông báo vào đầu tháng 10. Trong thời gian chờ đợi, khách hàng có thể kiểm tra xem xe của mình có thuộc diện triệu hồi hay không thông qua hệ thống tra cứu trực tuyến của NHTSA và Toyota.

Toyota cho biết đợt triệu hồi lần này áp dụng tại các thị trường ở Bắc Mỹ, Trung Đông, châu Á và một số quốc gia thuộc các khu vực khác. Tổng cộng khoảng 655.000 xe nằm trong danh sách triệu hồi được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 12/2023 đến tháng 7/2026 tại 3 nhà máy ở Mỹ, Nhật Bản và Thái Lan./.

Toyota có thể thiệt hại 4,3 tỷ USD trong năm tài chính 2026-2027 Đây được xem là một trong những cảnh báo lớn nhất từ trước tới nay về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Trung Đông đối với các doanh nghiệp toàn cầu.