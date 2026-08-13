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Giá vàng trong nước đi lên, giao dịch quanh mức 144,6 triệu đồng

Giá vàng trong nước ngày 13/8 tăng nhẹ 300.000 đồng/lượng, giao dịch quanh 144,6 triệu đồng/lượng, cùng xu hướng đi lên của quốc tế, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thêm 27 đồng.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước đi lên, giao dịch quanh mức 144,6 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước đi lên, giao dịch quanh mức 144,6 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng trong nước sáng nay (13/8) tăng nhẹ 300.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thêm 27 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 141,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 141,6-144,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 300.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.414 USD/ounce, tăng 18 USD/ounce so với chốt phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.566 đồng/USD, tăng 27 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.840-26.250 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 60 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.870-26.250 đồng/USD, giảm 40 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.860-26.250 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước./.

Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.910-26.320 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.940-26.320 đồng/USD, cũng không có biến động.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.920-26.310 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng so với chốt phiên trước./.

(Vietnam+)
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