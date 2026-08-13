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Giá dầu thế giới tăng nhẹ khi căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 7 xu Mỹ, lên mức 88,98 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 7 xu Mỹ, lên 83,27 USD/thùng.

Lê Minh
Giá dầu thế giới chốt phiên 12/8 tăng nhẹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giá dầu thế giới chốt phiên 12/8 tăng nhẹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới chốt phiên 12/8 tăng nhẹ, trong bối cảnh các cuộc tấn công vào các tàu thuyền tại Trung Đông vẫn tiếp diễn và các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế sau khi các tổ chức cắt giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu cho năm 2026.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 7 xu Mỹ, lên mức 88,98 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 7 xu Mỹ, lên 83,27 USD/thùng.

Mỹ và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào các tàu thuyền tại eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb, hai tuyến hàng hải huyết mạch cho xuất khẩu dầu khí của Trung Đông, bên cạnh kênh đào Suez.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần là 8 chiếc vào ngày 11/8. Trước khi xung đột nổ ra, có 125-140 tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy quan trọng này mỗi ngày.

Tuy nhiên, giá dầu kỳ hạn chịu áp lực trong phiên này sau khi các tổ chức dự báo hạ dự báo nhu cầu dầu trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran bị đình trệ.

Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2026 xuống 580.000 thùng/ngày.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng cắt giảm dự báo nhu cầu năm 2026 và hiện dự kiến nhu cầu sẽ giảm 1,6 triệu thùng/ngày trong năm nay. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhận định nguồn cung sẽ giảm 4,3 triệu thùng/ngày, và mức thiếu hụt tổng thể trong năm nay sẽ vào khoảng 1,27 triệu thùng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá dầu #OPEC #xuất khẩu dầu
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