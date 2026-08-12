Phát huy sức mạnh kinh tế tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

Kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất, là lực lượng tiên phong, tạo sức bật mạnh mẽ để phát triển nền kinh tế.

Đây là nhận định của các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - vòng địa phương tỉnh Hưng Yên diễn ra ngày 12/8 với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đại diện gần 300 doanh nghiệp.

Với chủ đề "Đột phá thể chế, hợp lực công tư," tại diễn đàn các đại biểu đã tập trung chia sẻ, thảo luận về giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam và tỉnh Hưng Yên, khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế ở kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy cho biết sau hợp nhất Hưng Yên có không gian phát triển rộng lớn, mục tiêu của tỉnh không chỉ là tăng trưởng nhanh mà phải tăng trưởng cao, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cùng hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 45.000 doanh nghiệp và 180.000 hộ kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế; đồng thời hỗ trợ phát triển để ít nhất 2 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Lê Huy cho rằng chính quyền và doanh nghiệp cần "đi cùng nhau," mỗi bên phải làm tốt phần việc của mình. Doanh nghiệp cần một chính quyền không chỉ đồng hành mà còn kiến tạo, không chỉ giải quyết thủ tục mà phải chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo niềm tin để yên tâm đầu tư dài hạn.

Tỉnh Hưng Yên xác định sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Tỉnh mong muốn có nhiều hơn những doanh nghiệp có quy mô lớn ứng dụng công nghệ và năng lực quản trị hiện đại; đồng thời phát triển một hệ sinh thái doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ mạnh để trở thành vệ tinh, nhà cung ứng cho các tập đoàn lớn và doanh nghiệp FDI.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Theo ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hưng Yên cần định vị mình trong bản đồ công nghiệp và chuỗi giá trị của miền Bắc trong 10 năm tới, khi nhiều địa phương cùng hướng tới công nghệ cao, logistics, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh. Tỉnh Hưng Yên cần phát triển doanh nghiệp nội địa song hành với thu hút đầu tư FDI, trở thành nơi hội tụ của những dòng vốn, công nghệ, nhân lực và chuỗi giá trị; là điểm kết nối giữa Thủ đô với biển, giữa doanh nghiệp Việt Nam với khu vực FDI, giữa nguồn lực Nhà nước với sức sáng tạo của khu vực tư nhân.

Trong nền kinh tế hiện đại, chất lượng điều hành của chính quyền cũng trở thành một loại hạ tầng cạnh tranh của địa phương bên cạnh đường cao tốc, khu công nghiệp, điện, nước và logistics. Ông Đặng Hồng Anh cho rằng, doanh nghiệp rất cần một môi trường thể chế minh bạch, ổn định và có thể dự báo. Nếu tạo dựng được một môi trường giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, bền vững Hưng Yên không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng cao, mà còn có thể trở thành một hình mẫu về phát huy sức mạnh của kinh tế tư nhân để kiến tạo mô hình tăng trưởng mới.

Phân tích vai trò của kinh tế tư nhân trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam và một số nước trên thế giới, Phó Giáo sư. Tiến sỹ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nguyên thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ khẳng định, kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong nền kinh tế. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo ra bước chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị và xã hội về vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, giúp gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, tháo gỡ rào cản, tạo đột phá cho doanh nghiệp phát triển.

Theo Phó Giáo sư. Tiến sỹ Trần Đình Thiên, bước vào kỷ nguyên mới với thời cơ mới, sứ mệnh mới, Hưng Yên cần có cách tiếp cận mới để doanh nghiệp, khu kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có.

Kết thúc phiên đối thoại, ông Nguyễn Như Kiên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hưng Yên, Trưởng phiên đối thoại đánh giá, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi thẳng thắn những vấn đề từ thực tiễn nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, tháo gỡ các rào cản về cơ chế chính sách, đưa ra các giải pháp về hợp tác công tư nhằm tạo thêm động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Các ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền và gửi tới Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 vòng cấp cao diễn ra vào tháng 10 tới./.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026: Mở rộng không gian hợp lực công-tư Diễn đàn Kinh tế tư nhân - vòng địa phương tỉnh Quảng Ninh trở thành không gian đối thoại đa chiều, mở ra phương thức hợp lực công tư mới, thúc đẩy DN bứt phá thông qua chuyển đổi số, phát triển xanh.