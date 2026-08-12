Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12/8/2026 về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp với Sở Công Thương rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tập trung vào hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định liên quan.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn phải chấp hành nghiêm quy định về bán ngoại tệ tiền mặt; tăng cường biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ để phát hiện dấu hiệu gian lận. Những tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh về dấu hiệu bất thường sẽ được thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng các mặt hàng bạc, đá quý; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, công khai nguồn gốc hàng hóa. Trong năm 2026, Sở chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm soát lưu thông hàng hóa, phát hiện hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá; phối hợp xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và gian lận thương mại.

Công an thành phố tập trung đấu tranh với hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh trái phép, trốn thuế và lừa đảo trong hoạt động đầu tư. Công nghệ và phân tích dữ liệu sẽ được tăng cường ứng dụng để phát hiện các giao dịch bất thường, nhất là vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Cơ quan Thuế thành phố và mỗi đơn vị Thuế cơ sở phải kiểm tra ít nhất một doanh nghiệp, cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách, hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Các xã, phường có trách nhiệm quản lý địa bàn, phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng, bạc và thu đổi ngoại tệ, kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm./.

Cuối ngày giá vàng tăng 500.000 đồng, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng giảm mạnh Do giá vàng thế giới bật tăng nên cuối giờ chiều 12/8, giá vàng trong nước cũng cộng thêm 500.000 đồng/lượng, giao dịch quanh mức 144,3 triệu đồng/lượng, ngược lại tỷ giá tại nhiều ngân hàng giảm tới 60 đồng.