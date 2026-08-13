Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tháng trong phiên 12/8, sau khi số liệu lạm phát của Mỹ đúng như dự báo, củng cố niềm tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng Chín tới.

Giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 4.406,64 USD/ounce vào lúc 13:30 ngày 12/8 giờ EDT (0 giờ 30 phút ngày 13/8 theo giờ Việt Nam). Trước đó trong phiên, giá kim loại quý này đã tăng hơn 1%, chạm mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 0,6%, lên 4.467,5 USD/ounce.

Chỉ số giá giá tiêu dùng tại Mỹ tăng 0,1% trong tháng tháng 7/2026, đúng như dự báo, sau khi giảm 0,4% vào tháng 6/2026. Số liệu mới công bố này có thể làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng tới.

Theo công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME, các nhà giao dịch hiện ước tính xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp tháng Chín của Fed là khoảng 40%, giảm so với mức 46% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Tại cuộc họp tháng 7/2026, Fed đã giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,5-3,75%, mặc dù 3 trong số 12 nhà hoạch định chính sách có quyền biểu quyết đã bỏ phiếu bất đồng, ủng hộ việc tăng lãi suất. Môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, loại tài sản không sinh lời.

Sự chú ý hiện chuyển sang chỉ số giá của nhà sản xuất, dự kiến được công bố vào ngày 13/8.

Trong khi đó, Mỹ và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào các tàu thuyền có thể đẩy giá dầu tăng trở lại mức 100 USD/thùng. Nếu điều này xảy ra, lãi suất có thể tăng và giá vàng có nguy cơ sụt giảm.

Đối với các kim loại khác trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 1,3% lên 65,49 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 22/6 trong phiên. Giá bạch kim tăng 0,9% lên 1.759,50 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,5% lên 1.367,23 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 13/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,30-144,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Cuối ngày giá vàng tăng 500.000 đồng, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng giảm mạnh Do giá vàng thế giới bật tăng nên cuối giờ chiều 12/8, giá vàng trong nước cũng cộng thêm 500.000 đồng/lượng, giao dịch quanh mức 144,3 triệu đồng/lượng, ngược lại tỷ giá tại nhiều ngân hàng giảm tới 60 đồng.