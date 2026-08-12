Hà Nội theo dõi, kiểm tra tiến độ 144 dự án nhà ở xã hội

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu khởi công trong năm 2026 toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời tập trung đôn đốc tiến độ 30 dự án đã khởi công và đang triển khai thi công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 12/8/2026 về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm thúc đẩy các dự án sớm đủ điều kiện mở bán, khai thác và cung ứng cho thị trường, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và thực hiện chỉ tiêu hoàn thành 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Phạm vi theo dõi, kiểm tra gồm toàn bộ 114 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 30 dự án đã khởi công và các dự án hình thành tiếp theo nếu có. Đối tượng theo dõi, kiểm tra gồm các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; các sở, ngành liên quan; các xã, phường nơi có dự án và tổ chức, cá nhân liên quan.

Nội dung theo dõi tập trung vào tình hình, kết quả thực hiện đầu tư theo tiến độ dự án; trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp, xử lý và tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc nếu có. Qua đó, thành phố kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, nội dung vi phạm để điều chỉnh, chấn chỉnh hoặc xử lý theo quy định.

Việc theo dõi được thực hiện thường xuyên thông qua dữ liệu, báo cáo hoặc kiểm tra khi cần thiết; không thay thế công tác giám sát, đánh giá đầu tư và quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực. Quá trình thực hiện phải bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và không làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Chánh Thanh tra thành phố thành lập Tổ theo dõi thường xuyên, nắm bắt tình hình, kết quả triển khai các dự án và tiến hành kiểm tra khi cần thiết./.

Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 Hà Nội phấn đấu hoàn thành và đưa ra thị trường khoảng 25.000-27.000 căn hộ trong năm 2026, cao hơn mức chỉ tiêu tối thiểu 18.700 căn hộ được Thủ tướng Chính phủ giao.