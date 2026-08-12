Thành phố Hồ Chí Minh dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sau 7 tháng năm 2026, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, song áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay đang rất lớn.

Thành phố xác định phải tăng tốc giải ngân đầu tư công, huy động mạnh nguồn lực tư nhân, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng và tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Đây là nội dung được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở, ngành nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội tháng Tám và giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 12/8.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong 7 tháng đầu năm, kinh tế Thành phố cơ bản bám sát kịch bản đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.133.721 tỷ đồng, tăng 13,3%; doanh thu du lịch đạt 237.400 tỷ đồng, tăng 55,3%. Xuất khẩu đạt 57,84 tỷ USD, tăng 8,77%; nhập khẩu đạt 63,48 tỷ USD, tăng 11,61%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,7%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,2%.

Hoạt động tài chính-ngân hàng tiếp tục ổn định, tổng vốn huy động tăng 16,07%, dư nợ tín dụng tăng 18,42%. Thu ngân sách đạt 575.463 tỷ đồng, tăng 20,7%; thu hút FDI đạt hơn 9,8 tỷ USD, tăng 44,45%. Đến cuối tháng Bảy, giải ngân đầu tư công đạt khoảng 63.775 tỷ đồng, tương đương 43,2% kế hoạch được giao.

Bên cạnh những kết quả tích cực, ông Hoàng Vũ Thảnh cho rằng sức ép đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm ngày càng rõ nét. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở mức cao, với 7.483 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 158,66% và 31.321 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 10,51% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu còn gặp khó khăn do biến động chuỗi cung ứng toàn cầu, chi phí logistics và giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, ảnh hưởng đến sức chống chịu và biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Công tác quy hoạch cũng còn nhiều vướng mắc do hệ thống quy hoạch chưa đồng bộ; việc cập nhật, số hóa dữ liệu sau sắp xếp đơn vị hành chính còn chậm. Một số dự án đầu tư công quy mô lớn gặp khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục chuyên ngành.

Trong khi đó, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,2%, quý 3 thành phố cần tăng trưởng 11,7% và quý 4 tăng 12,3%. Điều này cho thấy dư địa thời gian còn lại không nhiều và yêu cầu điều hành tăng trưởng phải quyết liệt hơn.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ông Nguyễn Khắc Hoàng nhận định nửa đầu năm, kinh tế Thành phố duy trì tăng trưởng tích cực nhưng chủ yếu theo quán tính, chưa có sự bứt phá. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động khó lường, những tháng còn lại Thành phố cần điều hành theo kịch bản từng tháng, bám sát tiến độ và không để gián đoạn các động lực tăng trưởng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện quyết liệt là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, qua đó tạo sức lan tỏa và dẫn dắt các nguồn lực khác.

Thành phố phải nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phân công, phân cấp theo hướng giao rõ trách nhiệm cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nâng cao tính chủ động và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Cùng với đẩy mạnh đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào. Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ thông tin, kết quả 7 tháng đầu năm, các chỉ số về sản xuất công nghiệp, bán lẻ, điện năng đều tăng trưởng đúng kịch bản, riêng xuất khẩu thấp hơn 1,23 điểm phần trăm so với mục tiêu, chỉ tăng 8,77% do nhiều tác động tiêu cực từ tình hình thế giới, xung đột địa chính trị.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Sở Công Thương sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất sản xuất công nghiệp; hiện còn 3 cụm công nghiệp đang hoàn tất thủ tục, dự kiến lựa chọn nhà đầu tư trong tháng Tám. Sở cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp với các đối tác quốc tế; Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu tiêu biểu dự kiến tổ chức trong tháng 10, với nhiều đoàn người mua nước ngoài đã đăng ký tham gia, kỳ vọng tạo thêm đơn hàng trong năm nay và mở rộng thị trường cho năm 2027.

Sở Công Thương cũng tích cực phối hợp với các hiệp hội tìm giải pháp giảm chi phí logistics, tăng cường liên kết doanh nghiệp nhằm hạ chi phí đầu vào, nâng sức cạnh tranh; đồng thời, bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất cho những tháng cao điểm cuối năm.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, trong bối cảnh xuất khẩu còn khó khăn, tiêu dùng và dịch vụ tiếp tục được xác định là động lực quan trọng của tăng trưởng. Tổng mức bán buôn, bán lẻ hiện tăng 16,7%, vượt mục tiêu 11,5%. Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu vào dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch, qua đó duy trì sức mua, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa và tạo thêm động lực tăng trưởng những tháng cuối năm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhận định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 rất khó nhưng cả hệ thống chính trị phải dồn sức, hợp lực thực hiện cho được. Với vai trò đầu tàu, 1% tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh tương đương 0,24% tăng trưởng của cả nước, do đó việc Thành phố không đạt mục tiêu sẽ tác động đáng kể đến tăng trưởng chung.

Người đứng đầu chính quyền Thành phố đặc biệt lưu ý tiến độ giải ngân đầu tư công, nhiều dự án đã khởi công nhưng thi công còn chậm, vì vậy cần xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc ở đâu thì tập trung tháo gỡ ngay tại đó.

Theo ông Nguyễn Văn Được, đầu tư công phải đóng vai trò dẫn dắt để huy động các nguồn lực ngoài nhà nước. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân đầu tư công đạt 70% trong quý 3 và hoàn thành 100% trong quý 4. Các phường, xã được yêu cầu theo dõi tiến độ giải ngân liên tục, báo cáo thường xuyên để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo và tham mưu giải pháp kịp thời. Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đấu giá quỹ đất, tháo gỡ vướng mắc các dự án nhà ở để khơi thông nguồn lực.

“Sở ngành, địa phương cần ưu tiên tháo gỡ các dự án đang gặp vướng mắc về thủ tục, đất đai, quy hoạch để nhanh chóng đưa nguồn lực vào nền kinh tế. Lãnh đạo Thành phố sẽ thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như đường sắt đô thị, đường vành đai, cải tạo nhà ở ven kênh rạch. Cả hệ thống chính trị từ sở, ngành đến xã, phường phải tập trung cao độ thực hiện chiến dịch 150 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội năm 2026 đã đề ra,” ông Nguyễn Văn Được yêu cầu./.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nông thôn mới hiện đại, thu nhập gấp 3 lần TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng nông thôn mới, với khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại và thu nhập người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020.