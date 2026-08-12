Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 12/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Lâm Đồng.

Nội dung công điện nêu rõ: Thực hiện mục tiêu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đầu tư công, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm. Trong đó, việc đầu tư xây dựng các dự án đường bộ cao tốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực giao thông, thúc đẩy khu vực phía Nam phát triển nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Hiện nay, tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ đang triển khai 10 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, được chia thành 21 dự án thành phần (DATP), Bộ Xây dựng chủ quản 03 DATP, các địa phương chủ quản 18 DATP. Trong đó có 16 DATP đang triển khai thi công, 03 DATP đang lựa chọn nhà đầu tư và 02 DATP đang thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ quản các dự án đã tích cực triển khai thực hiện, tuy nhiên đến nay một số dự án còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc hoặc có kế hoạch hoàn thành năm 2026 nhưng khối lượng còn lại lớn, cần rất nỗ lực mới có thể đáp ứng yêu cầu.

Để sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình, dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản/ cơ quan có thẩm quyền các dự án:

Đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho các công trình, dự án theo kế hoạch

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án còn vướng mặt bằng: Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh-Chơn Thành, Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Gia Nghĩa-Chơn Thành, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho các công trình, dự án theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện phải quan tâm, chăm lo đời sống, tinh thần, sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng; bảo đảm nơi ở, nơi sinh hoạt của người dân.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Về nguồn cung vật liệu xây dựng: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp tục rà soát, quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép và gia hạn các mỏ, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án, đặc biệt dự án Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu. Các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, kiểm soát mặt bằng giá theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026

Về công tác triển khai thi công: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 như, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Lãnh-An Hữu, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; dự án đã khởi công nhưng tiến độ còn chưa đáp ứng yêu cầu như Thành phố Hồ Chí Minh-Chơn Thành, Gia Nghĩa-Chơn Thành; dự án mới khởi công như Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài.

Chủ động rà soát, cập nhật tiến độ chi tiết các hạng mục phù hợp thực tế hiện trường, thời tiết, đặc biệt các hạng mục đường găng của dự án; huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực xe máy, thiết bị, đầy đủ dây chuyền thi công, khắc phục điều kiện thời tiết, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành các dự án đúng kế hoạch.

Tổ chức thi công khoa học, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong cả vòng đời dự án, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các dự án

Về công tác giải ngân: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các dự án bảo đảm đúng kế hoạch, đặc biệt tại các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2026 lớn.

Một số nội dung khác: Đối với dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh khẩn trương hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư đối với 03 DATP đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án thành phần còn lại, sớm hoàn thành các thủ tục để khởi công toàn bộ 05 dự án thành phần trong quý 4/2026.

Đối với dự án Gia Nghĩa-Chơn Thành: Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án, trong quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo Nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện theo hợp đồng đã ký, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân.

Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các khó khăn, vướng mắc./.

Đồng Nai phê duyệt dự án thành phần thuộc Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh Đường Vành đai 4-TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai đi qua 9 xã, phường, có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố tham gia dự án hơn 4.000 tỷ đồng