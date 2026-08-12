Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc theo quy hoạch

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 422/TB-VPCP ngày 12/8/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về rà soát, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Thông báo kết luận nêu rõ phát triển hệ thống đường bộ cao tốc là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, nhằm hình thành trục giao thông xương sống của quốc gia; tăng cường liên kết vùng, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển bền vững.

Với tầm quan trọng, chiến lược nêu trên, tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 4 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định “đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000km đường bộ cao tốc” và “tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch."

Do đó, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc theo quy hoạch, trong đó ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng cao tốc 4 làn xe hạn chế theo quy hoạch.

Ưu tiên đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe thành cao tốc quy mô hoàn chỉnh theo quy chuẩn, quy hoạch

Để hoàn thành mục tiêu phát triển hệ thống đường bộ cao tốc theo đúng Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng về việc ưu tiên đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe thành cao tốc quy mô hoàn chỉnh theo quy chuẩn, quy hoạch.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng và các địa phương có liên quan rà soát, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 để thực hiện theo quy định.

(Ảnh minh họa: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Đối với các tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, các địa phương là cơ quan chủ quản dự án chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan căn cứ nhu cầu vận tải, nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng, nâng cấp một số đoạn tuyến bảo đảm quy chuẩn, quy hoạch để quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nếu huy động được nguồn vốn tư nhân; không bố trí toàn bộ vốn đầu tư công cho các dự án có khả năng huy động được nguồn vốn tư nhân.

Căn cứ nguyên tắc nêu trên, Bộ Xây dựng tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, làm cơ sở xác định cụ thể nhu cầu vận tải, phạm vi, quy mô, hiệu quả kinh tế-xã hội, phương án tổ chức thực hiện; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Huy động tối đa nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan nghiên cứu, tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu tư các dự án đường bộ cao tốc theo các phương thức đầu tư phù hợp, góp phần huy động tối đa nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thời gian tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2026./.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ Việc đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực giao thông, thúc đẩy khu vực phía Nam phát triển nhanh và bền vững, đóng góp phát triển chung của đất nước.