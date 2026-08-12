Đồng Nai mở lại phần đường bộ cầu Ghềnh sau gần nửa năm tạm đóng

Sau gần nửa năm tạm đóng, khoảng 17 giờ ngày 12/8, các đơn vị liên quan chính thức tháo dỡ rào chắn, mở lại phần đường bộ qua cầu Ghềnh (nối phường Trấn Biên với phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai).

Ngay sau đó, nhiều người dân phấn khởi điều khiển xe hai bánh qua cầu.

Đầu tháng 3/2026, cầu Ghềnh (cầu đường sắt, đường bộ bắc qua sông Đồng Nai, thuộc tuyến đường sắt Bắc-Nam) phải tạm đóng phần đường bộ sau sự cố sà lan va vào khiến cầu hư hỏng. Thời gian qua, các đơn vị đã triển khai khắc phục, sửa chữa cầu.

Trong thời gian đóng phần đường bộ tại cầu Ghềnh, người dân hai đầu cầu muốn di chuyển qua lại phải lựa chọn các tuyến đường, cầu khác xa hơn. Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Việc mở lại cầu rút ngắn khoảng cách kết nối, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tổ chức khai thác lối bộ hành, xe hai bánh qua cầu Ghềnh.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, việc tổ chức khai thác được thực hiện trên cơ sở báo cáo về kết quả kiểm định thử tải và quan trắc cầu Ghềnh. Đồng thời căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra quá trình khai thác kết cấu nhịp 2 cầu Ghềnh, khu vực bị biến dạng sau sự cố và đang được khai thác trong trạng thái gia cường tạm thời.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để sớm triển khai phương án sửa chữa, hoàn trả trạng thái công trình cầu Ghềnh như ban đầu./.

Thông tàu qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan va chạm gây gián đoạn đường sắt Bắc-Nam Lúc 9 giờ ngày 11/3/2026, đoàn tàu số hiệu đầu máy D19E-966, với tải trọng khoảng 1.000 tấn lưu thông qua cầu Ghềnh, sau 6 ngày bị gián đoạn do sự cố sà lan đâm va gây hư hỏng.