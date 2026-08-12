Lạm phát tại Mỹ tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 7/2026

Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhẹ trong tháng 7, qua đó có khả năng làm suy yếu các lập luận ủng hộ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng tới.

Cơ quan Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ ngày 12/8 cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng nhẹ 0,1% trong tháng trước, sau khi giảm 0,4% trong tháng 6 - tháng giảm đầu tiên trong 6 năm.

So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 3,4% trong tháng 7 sau khi ghi nhận mức tăng 3,5% trong tháng 6. Loại trừ các mặt hàng thực phẩm và năng lượng thường biến động mạnh, CPI lõi tăng 0,2% trong tháng 7 sau khi đi ngang trong tháng 6. So với cùng kỳ năm 2025, CPI lõi tăng 2,5% trong tháng 7, giảm nhẹ so với mức tăng 2,6% của tháng 6.

Báo cáo CPI được đưa ra sau khi số liệu công bố tuần trước cho thấy việc làm bất ngờ sụt giảm trong tháng trước. Công cụ FedWatch của CME cho thấy trước khi báo cáo CPI được công bố, thị trường dự đoán xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 15-16/9 là khoảng 46%.

Fed sẽ tiếp tục nhận thêm báo cáo CPI và báo cáo việc làm của tháng 8 trước khi bước vào cuộc họp tháng 9. Các chuyên gia kinh tế dự báo giá tiêu dùng sẽ tăng mạnh hơn trong tháng 8, phản ánh đà tăng giá dầu gần đây. Tăng trưởng việc làm cũng được dự đoán sẽ phục hồi trở lại khi các yếu tố biến động theo mùa suy giảm.

Với vị thế là một quốc gia xuất khẩu ròng dầu mỏ, cùng việc xả kho dự trữ dầu thô, Mỹ đã giảm bớt được tác động tiêu cực đối với nền kinh tế trước cú sốc giá dầu do xung đột ở Trung Đông gây ra.

Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế cho rằng tình trạng này không thể kéo dài mãi, và đến một thời điểm nào đó, Mỹ và các quốc gia khác sẽ phải tái nạp kho dự trữ dầu thô, và điều này sẽ giữ giá dầu ở mức cao.

Mặc dù số liệu lạm phát hạ nhiệt trong tháng 7 có thể tiếp tục làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất, song điều này chưa thể khiến người tiêu dùng an tâm, trong bối cảnh tốc độ tăng lương vẫn chưa bắt kịp đà tăng của giá cả.

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