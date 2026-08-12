Google, Apple bị xác định vi phạm Luật Kinh doanh viễn thông Hàn Quốc

Ngày 12/8, Ủy ban Truyền thông và Truyền hình Hàn Quốc (KMCC) kết luận các công ty công nghệ Google và Apple có trụ sở tại Mỹ đã vi phạm luật của nước này khi lạm dụng vị thế thống trị trong các cửa hàng ứng dụng của họ.

Theo KMCC, biện pháp trừng phạt sẽ được công bố sau. KMCC cáo buộc 2 công ty công nghệ của Mỹ tìm cách lách Luật Kinh doanh viễn thông sửa đổi được thông qua năm 2021, trong đó ngăn chặn các nhà điều hành cửa hàng ứng dụng lớn ép buộc các nhà phát triển ứng dụng chỉ được sử dụng hệ thống thanh toán trong ứng dụng của họ.

Google và Apple dù đã cho phép người dùng mua ứng dụng thông qua cổng thanh toán của bên thứ ba, nhưng vẫn áp đặt phí giao dịch khoảng 26% đối với các khoản thanh toán ngoài ứng dụng của họ.

Trước đó, hồi tháng 10/2023, KMCC đã cảnh báo sẽ áp đặt mức phạt cao nhất có thể đối với 2 công ty công nghệ này, nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện hình phạt đó./.

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