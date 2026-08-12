Truyền thông New Zealand: Quan hệ với Việt Nam bước vào giai đoạn gắn kết mới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, đề cập chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand, nhiều cơ quan truyền thông và giới quan sát tại New Zealand cùng nhấn mạnh một điểm chung: Quan hệ giữa hai nước đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, dựa trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao, thương mại tăng trưởng nhanh và những lợi ích ngày càng đan xen trong giáo dục, nông nghiệp, công nghệ, đầu tư và hợp tác khu vực.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025. Theo Chính phủ New Zealand, đây là khuôn khổ quan hệ cao nhất của Việt Nam, phản ánh sự tin cậy chiến lược và tầm nhìn chung giữa hai quốc gia.

Trang tin điện tử Stuff đưa tin đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ Việt Nam tới New Zealand trong gần hai thập kỷ.

Stuff dẫn lời Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định Việt Nam đang trở thành một đối tác ngày càng quan trọng đối với New Zealand, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh và quan hệ thương mại hai chiều mở rộng mạnh mẽ.

Theo số liệu chính thức được truyền thông New Zealand dẫn lại, kim ngạch thương mại song phương đạt 3,41 tỷ NZD (khoảng 2 tỷ USD) tính theo năm đến tháng 3/2026, tăng 72% chỉ trong 5 năm.

Thủ tướng Luxon nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục tạo xung lực tăng trưởng trong các lĩnh vực thế mạnh như thực phẩm-nông sản, giáo dục, du lịch, công nghệ, hàng không và đầu tư, khẳng định sự gắn kết chặt chẽ với Việt Nam trực tiếp đóng góp vào sự thịnh vượng và an ninh của New Zealand.

Bài phân tích trên trang mạng của Asia Media Centre. (Ảnh: TTXVN phát)

Ở góc nhìn chiến lược, bài phân tích trên trang mạng của Asia Media Centre (thuộc Quỹ Asia New Zealand Foundation) ngày 9/8 nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “hướng sự chú ý vào một trong những mối quan hệ phát triển nhanh nhất trong danh mục đối ngoại châu Á của New Zealand.”

Với quy mô dân số hơn 100 triệu người và tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ấn tượng, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng kinh tế hàng đầu khu vực.

Asia Media Centre đánh giá tầm vóc chuyến thăm vượt xa khuôn khổ thương mại đơn thuần. Là thành viên tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam mang lại cho New Zealand một đối tác kết nối đa phương quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa các quan hệ kinh tế tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện phản ánh nhu cầu thực tế của cả hai phía trong việc mở rộng không gian hợp tác, từ nông nghiệp thông minh, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khi đó, trang tin The Spinoff ngày 12/8 đăng bài phân tích chuyên sâu với tiêu đề “Nhà lãnh đạo với những định hướng táo bạo của Việt Nam tới New Zealand hôm nay.” Bài viết nhìn nhận chuyến thăm là bước đi chiến lược của cả hai nước nhằm chủ động đa dạng hóa đối tác trong một thế giới nhiều biến động.

Bài viết trên trang tin The Spinoff. (Ảnh: TTXVN phát)

The Spinoff đánh giá cao thành tựu của công cuộc Đổi mới, đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình năng động chỉ trong một thế hệ; đồng thời chú ý tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tờ báo cho rằng định hướng coi khoa học-công nghệ là động lực tăng trưởng cốt lõi của Việt Nam sẽ tìm thấy sự đồng điệu lớn với thế mạnh nghiên cứu, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao của New Zealand.

Khi đặt câu hỏi “New Zealand đứng ở đâu trong bức tranh này?” - The Spinoff dẫn nhận định của Thủ tướng Luxon rằng quan hệ gần gũi hơn với Việt Nam sẽ hỗ trợ cho cả thịnh vượng và an ninh của New Zealand. Tờ báo cũng nhấn mạnh Việt Nam, với thị trường hơn 100 triệu dân, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và ít rào cản thương mại, đang được New Zealand xác định là một trong những thị trường có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu lớn.

Không chỉ giới truyền thông, những đánh giá chính thức từ Chính phủ New Zealand trước chuyến thăm cũng cho thấy nước này đặt nhiều kỳ vọng vào giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ song phương.

Trong thông cáo ngày 6/8, Thủ tướng Luxon khẳng định Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á và là đối tác ngày càng quan trọng của New Zealand. Ông bày tỏ mong muốn đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và trao đổi về “giai đoạn tiếp theo” của quan hệ hai nước.

Nhìn chung, sự quan tâm sâu rộng của truyền thông New Zealand phản ánh sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy đối ngoại đối với Việt Nam. Thay vì chỉ nhìn nhận qua các hợp tác truyền thống như viện trợ hay giáo dục, dư luận New Zealand hiện đặt Việt Nam ở tầm vóc một đối tác chiến lược toàn diện, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, công nghệ, đầu tư xanh và quản trị đa phương./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên sứ quán và người Việt Nam tại New Zealand Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương cộng đồng người Việt và các hội, đoàn của người Việt ở New Zealand đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa, rất đáng hoan nghênh.