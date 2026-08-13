Quốc hội thảo luận về việc sửa đổi Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, ngày 13/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Dự thảo luật tập trung vào ba nhóm nội dung lớn nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đối với Luật Tần số vô tuyến điện, dự thảo Luật cắt giảm các điều kiện cấp giấy phép không còn cần thiết hoặc đã được điều chỉnh tại các quy định khác của pháp luật. Dự thảo luật cũng bãi bỏ các quy định về đào tạo vô tuyến điện viên nghiệp dư, đồng thời phân lại thẩm quyền quản lý về việc đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải sang bộ phận quản lý chuyên ngành.

Đối với Luật Viễn thông, dự thảo Luật bãi bỏ, đơn giản hóa một số điều kiện cấp phép viễn thông để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo cơ chế giám sát, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời bãi bỏ điều kiện hoạt động đối với dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền, đưa ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chuyển sang quản lý hậu kiểm, tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh.

Đối với Luật Giao dịch điện tử, dự thảo Luật bãi bỏ thủ tục hành chính thay đổi nội dung cấp phép nhằm phù hợp với xu thế quản lý sử dụng dữ liệu, thay thế cho giấy tờ và thủ tục gia hạn cấp phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, nhằm giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật cũng nhằm tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ sở pháp lý để sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh.

Sau khi đại biểu thảo luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong ngày, Quốc hội họp riêng về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận./.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về hai siêu dự án giao thông Đồng bằng sông Hồng Hai dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô và đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng sẽ mở ra không gian phát triển, tăng liên kết vùng, góp phần đưa Đồng bằng sông Hồng trở thành cực tăng trưởng mới.