Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand thăm Triển lãm ảnh của nghệ sỹ Fiona Pardington

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13/8, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro đã cùng thăm triển lãm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Māori Fiona Pardington tại phòng triển lãm nghệ thuật đương đại Starkwhite.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro đã nghe giới thiệu về các tác phẩm tiêu biểu của nghệ sỹ Fiona Pardington, một trong những nhiếp ảnh gia đương đại có ảnh hưởng của New Zealand với hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Các tác phẩm của Fiona Pardington tập trung khai thác những chủ đề gắn với văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người New Zealand, nổi bật là những hình ảnh về hiện vật văn hóa Māori, các mẫu vật bảo tàng và các loài chim bản địa, trong đó có những loài đã tuyệt chủng hoặc đang bị đe dọa.

Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh đặc trưng với việc sử dụng ánh sáng và phông nền tối, các tác phẩm góp phần làm nổi bật giá trị của di sản văn hóa, thiên nhiên, đồng thời truyền tải thông điệp về ý nghĩa của công tác bảo tồn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro tham quan Triển lãm ảnh StarkWhite của nhiếp ảnh gia Fiona Pardington. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao đổi trong chuyến thăm triển lãm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng trước những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, văn hóa và lịch sử; đánh giá cao cách nghệ thuật đương đại góp phần gìn giữ, làm sống động và lan tỏa các giá trị di sản, bản sắc văn hóa và thiên nhiên của New Zealand tới công chúng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh văn hóa và nghệ thuật là cầu nối quan trọng giúp nhân dân các nước tăng cường hiểu biết, chia sẻ và gắn kết với nhau; cho rằng Việt Nam và New Zealand đều là những quốc gia có nền văn hóa giàu bản sắc, có nhiều tiềm năng để tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa, nghệ thuật, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội và giao lưu nhân dân trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Fiona Pardington là nghệ sỹ có nhiều tác phẩm được trưng bày và lưu giữ tại các bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật lớn ở New Zealand và trên thế giới. Bà đã được trao nhiều giải thưởng, danh hiệu quan trọng và là nghệ sỹ đại diện New Zealand tham dự Venice Biennale năm 2026.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro cùng thăm triển lãm là hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước, góp phần tăng cường hiểu biết về văn hóa, lịch sử và con người New Zealand, đồng thời thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo hai nước đối với giao lưu văn hóa, nghệ thuật và kết nối nhân dân - một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ hữu nghị Việt Nam-New Zealand./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Triển lãm ảnh StarkWhite Chiều 13/8/2026 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro tham quan Triển lãm ảnh StarkWhite của nhiếp ảnh gia Fiona Pardington.