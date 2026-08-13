Việt Nam-New Zealand phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, chiều 13/8 (giờ địa phương), tại Trường Đại học Công nghệ Auckland, thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dự Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand năm 2026 với chủ đề "Kiến tạo tương lai chung: Nhân tài, đổi mới sáng tạo và kỹ năng cho tương lai."

Tại Diễn đàn, bà Penny Simmonds, Bộ trưởng phụ trách Giáo dục Cao đẳng, Đại học, Khoa học, Đổi mới, Công nghệ của New Zealand phát biểu đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam và New Zealand; khẳng định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục là nền tảng của quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua và tiếp tục là nội dung quan trọng trong khuôn khổ hợp tác Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand 2026 tại Trường Đại học Công nghệ Auckland. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bà Penny Simmonds, bày tỏ vui mừng trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác về giáo dục, thống nhất thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn nữa nhằm xây dựng nền tảng giáo dục bền vững, bao trùm, có sức chống chịu cao, tăng cường chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thích nghi được với những thay đổi nhanh chóng của thời đại số.

Nhấn mạnh hai bên đã đạt được kết quả hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, bà Penny Simmonds mong muốn tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực giáo dục nhằm trang bị cho các sinh viên những kỹ năng để thành công trong giai đoạn hiện nay.

Chính phủ New Zealand luôn ủng hộ và tiếp tục hỗ trợ các khóa đào tạo ngắn hạn Tiếng Anh cho cán bộ Việt Nam; tạo điều kiện tăng cường trao đổi sinh viên và học giả cũng như các hoạt động hợp tác giữa các trường của hai nước để giúp học sinh Việt Nam tiếp cận được nền giáo dục New Zealand ngay tại Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh diễn đàn hôm nay được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi quan hệ Việt Nam-New Zealand đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu rộng và thực chất hơn. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng và động lực để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác, nâng cao chất lượng kết nối cho quan hệ song phương trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam xác định phát triển con người là trọng tâm, là mục tiêu và là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Việt Nam và New Zealand đều coi trọng giáo dục, đề cao đổi mới sáng tạo, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, tôn trọng luật pháp quốc tế và đặt con người vào vị trí trung tâm của chính sách phát triển.

New Zealand có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng nền giáo dục chất lượng cao, linh hoạt, gắn với người học, kỹ năng thực hành, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và nhu cầu của nền kinh tế.

New Zealand cũng có thế mạnh trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thực phẩm, quản lý tài nguyên, kinh tế xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững và quản trị công hiện đại. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Trao các thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Để hợp tác giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và New Zealand phát triển thực chất hơn trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cùng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức; ưu tiên các lĩnh vực có nhu cầu lớn và tính bổ trợ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh, công nghệ thực phẩm, năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường, quản trị công và các ngành nghề mới của tương lai.

Hai bên thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức. Các trường đại học và viện nghiên cứu cần trở thành trung tâm sáng tạo tri thức, kết nối doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề phát triển; hình thành thêm các nhóm nghiên cứu chung, chương trình đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, dự án đổi mới sáng tạo và cơ chế đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Việt Nam-New Zealand tăng cường hợp tác giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng; phát triển các chương trình đào tạo linh hoạt, công nhận tín chỉ và năng lực, đào tạo tại nơi làm việc và đào tạo lại cho lực lượng lao động.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ quản lý giáo dục. Mỗi giảng viên, nhà khoa học và học sinh, sinh viên là một sứ giả của tri thức và hữu nghị, góp phần làm cho quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, bền chặt và lan tỏa rộng rãi.

Các đại biểu dự Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các thỏa thuận hợp tác cần sớm được chuyển hóa thành chương trình hành động cụ thể, rõ mục tiêu, đầu mối, nguồn lực, sản phẩm và cơ chế đánh giá. Hợp tác giáo dục trong giai đoạn mới cần được đo bằng kết quả thực chất: Người học có kỹ năng tốt hơn, nhà trường đổi mới mạnh hơn, doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp hơn và xã hội được hưởng lợi nhiều hơn từ tri thức và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan quản lý, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước sẽ lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên, hình thành những dự án chung có khả năng tạo tác động và duy trì các kênh đối thoại thường xuyên để những cam kết hôm nay sớm trở thành kết quả thiết thực.

Tại Diễn đàn, một số trường đại học của Việt Nam và New Zealand đã tiến hành trao đổi các văn kiện hợp tác về giáo dục./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand Chiều 13/8/2026 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand 2026.