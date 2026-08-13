Bản tin 60s ngày 13/8/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành khắc phục hậu quả 99 tỷ đồng sau khi bị truy tố.

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, nền nhiệt cao có nơi trên 37 độ C.

Khởi tố người làm game “nhái” Ninja School, thu lợi 2,5 tỷ đồng.

Cục Hàng không đề xuất thiết bị chống UAV sau sự cố tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trực thăng quân sự của Mỹ rơi ở Texas, toàn bộ tổ lái thiệt mạng.

Iran sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài với Mỹ.

Tổng thống Mỹ hé lộ nguyên nhân đổi máy bay rời hội nghị NATO.

Chính phủ công bố quốc tang 3 ngày sau trận động đất tại Colombia./.