Truy tố 4 bị can lừa cấp phép chở khách ở chùa Hương, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án lừa đảo xin cấp phép hoạt động dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện tại suối Yến-chùa Hương (Hà Nội).

Bốn bị can trong vụ án này gồm: Mai Xuân Nam (sinh năm 1992, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), Phan Thanh Hòa (sinh năm 1987, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An), Quách Thị Thêu (sinh năm 1977, trú phường Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Bá Hữu (sinh năm 1970, trú phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ông Phạm Văn Đức (sinh năm 1979, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) là chủ hộ kinh doanh cá thể tại Khu du lịch chùa Hương, kinh doanh dịch vụ ăn uống, phòng nghỉ, đồ lễ và chở khách bằng đò.

Trước năm 2023, ông Đức cùng các hộ kinh doanh tại địa phương được sử dụng đò chèo tay để chở khách trên suối Yến trong thời gian diễn ra lễ hội chùa Hương (từ mùng 6/1 đến ngày 25/3 âm lịch hằng năm).

Đến đầu tháng 4/2023, Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn thông báo việc thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương (gọi tắt là Hợp tác xã chùa Hương); đồng thời giao hợp tác xã này quản lý và khai thác hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đò trên suối Yến.

Sau khi Hợp tác xã chùa Hương được thành lập, ông Đức và một số hộ kinh doanh đề nghị gia nhập nhưng không được chấp thuận. Do đó, các hộ kinh doanh thống nhất thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch Suối Yến (gọi tắt là Hợp tác xã Suối Yến). Trong đó, anh Phạm Mạnh Tuấn (sinh năm 1986, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; còn ông Đức giữ chức Giám đốc Hợp tác xã.

Sau khi thành lập, anh Tuấn đại diện Hợp tác xã Suối Yến nộp hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn và Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức (cũ) để xin cấp phép hoạt động chở khách bằng đò chèo tay trên suối Yến nhưng chưa được chấp thuận. Qua các mối quan hệ quen biết, ông Đức được giới thiệu tới gặp bị can Mai Xuân Nam để nhờ giúp đỡ.

Khoảng tháng 9/2023, tại nhà anh Phạm Mạnh Tuấn, Nam đến gặp ông Đức và các thành viên Hội đồng quản trị Hợp tác xã Suối Yến. Tại đây, Nam giới thiệu có quen biết một người tên Thịnh (chưa xác định được nhân thân) là cháu của lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và có khả năng xin cho Hợp tác xã Suối Yến được cấp phép hoạt động dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện.

Tin tưởng thông tin Nam đưa ra, ông Đức, anh Tuấn và các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất nhờ Nam xin cấp phép cho Hợp tác xã. Nam đồng ý và yêu cầu ông Đức đưa trước 600 triệu đồng, sau đó nâng lên thành 1,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền từ ông Đức, Nam đưa cho Bùi Văn Huy (sinh năm 1975, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) 380 triệu đồng. Huy hứa trong khoảng từ 10-15 ngày sẽ xin được giấy phép hoạt động cho Hợp tác xã Suối Yến nhưng không thực hiện được.

Nam yêu cầu Huy trả lại tiền nhưng Huy không trả mà giới thiệu Nam gặp Quách Thị Thêu. Thêu khẳng định có quen biết với lãnh đạo huyện Mỹ Đức, có khả năng xin được giấy phép cho Hợp tác xã và đã nhận 740 triệu đồng từ Nam.

Tiếp đó, Thêu viện lý do các lãnh đạo thành phố Hà Nội và huyện Mỹ Đức (cũ) chưa có quyết định về việc cấp phép để trì hoãn. Nam nhiều lần thúc giục nhưng không có kết quả nên yêu cầu Thêu trả lại tiền. Sau đó, Thêu trả lại cho Nam số tiền 204 triệu đồng…

Cáo trạng kết luận, trong thời gian liên hệ nhờ cấp phép cho Hợp tác xã Suối Yến, Nam cùng các đồng phạm đã nhiều lần yêu cầu ông Đức giao thêm tiền, nâng tổng số tiền ông Đức đã chuyển cho các bị can là 4,485 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Nam, Thêu, Hữu và Hòa không sử dụng vào việc xin cấp phép như đã cam kết mà đã chiếm đoạt. Trước khi vụ việc bị tố giác, Nam, Hữu và Hòa đã trả lại ông Đức tổng số tiền 350 triệu đồng, số tiền còn bị chiếm đoạt là 4,135 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, gia đình các bị can đã bồi thường cho ông Phạm Văn Đức tổng số tiền 3,750 tỷ đồng. Ông Đức không yêu cầu các bị can tiếp tục bồi thường và có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị can Nam, Hữu và Hòa.

Đối với Bùi Văn Huy có hành vi nhận số tiền 380 triệu đồng của Nam. Quá trình điều tra, do Huy không có mặt tại nơi cư trú nên Cơ quan điều tra chưa làm việc, ghi lời khai để làm rõ mục đích nhận tiền, việc sử dụng tiền và các nội dung liên quan.

Tài liệu điều tra đến nay chưa đủ căn cứ xác định Huy phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên Cơ quan điều tra đã quyết định tách tài liệu về hành vi của Huy để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau./.

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