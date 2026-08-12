Quảng Ninh đánh sập đường dây lừa đảo, mua bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn

Ngày 12/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động liên tỉnh, chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hàng nghìn nạn nhân bị lừa, hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Theo Cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh và Hòa Bình, triệt xóa nhiều “văn phòng lừa đảo” hoạt động trên không gian mạng.

Các đối tượng đã thu thập, mua bán trái phép kho dữ liệu cá nhân quy mô lớn, gồm số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ cư trú, nghề nghiệp, lịch sử vay vốn, đầu tư tài chính và các thông tin cá nhân khác.

Từ nguồn dữ liệu này, các đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo riêng đối với từng nạn nhân, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ để tạo lòng tin, yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản phí nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, quy đổi sang tiền điện tử (USDT), thông qua ví điện tử, cổng thanh toán và các nền tảng trực tuyến để che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Từ 8 đơn trình báo với số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Ban chuyên án đã lần theo dấu vết điện tử, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới tội phạm hoạt động liên tỉnh.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 18 bị can; thu giữ 79 điện thoại, 7 máy tính cùng tiền mặt và tiền điện tử. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước và thực hiện 763 giao dịch rửa tiền với tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, chuyên án cho thấy thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, đặc biệt là việc lợi dụng dữ liệu cá nhân bị rò rỉ để thực hiện các hành vi lừa đảo và rửa tiền. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực cho người lạ và cần kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện các giao dịch tài chính trên không gian mạng./.

Khởi tố một học sinh lớp 10 xâm nhập hệ thống quốc gia, mua bán 20 triệu dữ liệu cá nhân Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức lập trình trên internet, sau đó xây dựng các thuật toán và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế dự phòng quản lý.