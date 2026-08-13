Xử phạt chủ xe ôtô gần 500 triệu đồng do vi phạm giao thông gần 100 lỗi

Ngày 13/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Minh B, chủ sở hữu xe ôtô BKS 29A-647.21, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xác định thêm 3 hành vi vi phạm khác của lái xe này gồm: không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định. Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 474.600.000 đồng./.

Cục Cảnh sát giao thông làm rõ thông tin quy định xử phạt khi chở trẻ em trên ô tô Cục Cảnh sát giao thông cho biết từ 15/8, chở trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m không dùng thiết bị an toàn bị cảnh cáo; cho trẻ ngồi ghế trước bị phạt 800.000-1 triệu đồng.

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