Eo biển Hormuz: Thách thức mới đối với chiến lược của Mỹ

Những diễn biến mới tại Hormuz đang đặt Washington trước yêu cầu cân bằng giữa mục tiêu bảo đảm tự do hàng hải và nỗ lực hạn chế căng thẳng với Tehran. Khả năng Iran duy trì ảnh hưởng lớn hơn đối với hoạt động qua eo biển, trong đó có đề xuất về phí hoặc lệ phí, đang thu hút sự quan tâm. Trong khi đó, các nước Vùng Vịnh từng bước mở rộng các tuyến vận chuyển ngoài Hormuz, nhằm giảm phụ thuộc vào điểm nghẽn hàng hải này. Những thay đổi trên có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải, xuất khẩu năng lượng và các tính toán an ninh của khu vực trong thời gian tới./.