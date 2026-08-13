Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người: Cho đi là còn mãi

Ngày 13/8 hằng năm được chọn là Ngày Hiến tạng thế giới nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và nâng cao nhận thức trong cộng đồng về việc hiến tạng.

Ngày 13/8 hằng năm được chọn là Ngày Hiến tạng thế giới nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và nâng cao nhận thức trong cộng đồng về việc hiến tạng. Nhiều quốc gia cũng đã có ngày Hiến tạng cấp quốc gia.

Tại Việt Nam, ngày 20/5 được chọn là Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng. Từ ca ghép thận đầu tiên vào năm 1992, đến hết năm 2025, cả nước đã thực hiện được hơn 10.800 ca ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước thực hiện 620 ca ghép, trong đó có 151 ca từ người hiến chết não; hơn 15.450 người đã đăng ký hiến mô, tạng, nâng tổng số người đăng ký trên cả nước lên hơn 180.000 người.

Những con số đó cho thấy y học Việt Nam đã có bước phát triển rất đáng tự hào, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật khó, hình thành nền tảng của một hệ thống điều phối ghép tạng ở quy mô quốc gia./.