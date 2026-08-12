Căng thẳng về kiểm soát eo biển Hormuz: Đàm phán chưa có lối thoát

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định nước này đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về tuyến đường thủy chiến lược này vẫn đang rơi vào tình trạng bế tắc nghiêm trọng.

Phát biểu trước giới báo chí tại Căn cứ Không quân Andrews cuối ngày 11/8 (giờ địa phương), ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh phía Mỹ hiện sở hữu tuyến đường này và cảnh báo sẽ có các biện pháp quân sự quyết liệt nếu phía Iran có những hành động gây hấn.

Tuyên bố cứng rắn của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận nhất định về vấn đề Hormuz, dù không cung cấp chi tiết cụ thể.

Về phía Iran, các quan chức tại Tehran cũng phát đi tín hiệu về một thỏa thuận tiềm năng với Oman nhằm quản lý eo biển. Theo đài truyền hình quốc gia IRIB, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaee cho biết mọi thỏa thuận với Oman sẽ được tách biệt với vấn đề đóng cửa tuyến đường này. Hiện chưa rõ Iran có thể áp đặt những điều kiện nào đối với hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy này.

Nhận định về thực trạng hiện nay, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho rằng tiến trình đàm phán đang rơi vào tình thế đình trệ. Theo bà Sherman, trừ khi Mỹ sẵn sàng cho phép Iran và Oman thu phí quá cảnh tự nguyện hoặc đưa ra những gói nới lỏng trừng phạt đủ lớn, nếu không, tuyến đường này khó có thể mở cửa ổn định trong dài hạn. Bà cũng nhận định thực tế là trong tương lai gần, Iran vẫn sẽ là bên nắm quyền kiểm soát thực tế tại eo biển Hormuz.

Những động thái từ phía Mỹ tiếp tục làm dấy lên hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình sớm cho tuyến hải hành quan trọng này, nơi vốn trung chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới trước khi xung đột bùng nổ vào ngày 28/2.

Dù một lệnh ngừng bắn đã được nhất trí vào tháng 6/2026, các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn bất chấp nỗ lực trung gian của Qatar và Pakistan.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tiếp tục duy trì đà tăng khi giới đầu tư thận trọng trước các diễn biến địa chính trị. Giá dầu Brent đã tăng 0,9% lên mức 89,72 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 12/8, đánh dấu ngày tăng giá thứ sáu liên tiếp.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lưu lượng dầu rời khỏi Hormuz đạt mức trung bình 9 triệu thùng/ngày trong 7 ngày qua, con số cao hơn dự kiến của nhiều nhà giao dịch./.

Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, giá dầu tiếp đà tăng Tân Thư ký Hội đồng Quốc gia Tối cao Iran cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa nếu Mỹ không thay đổi thái độ và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt chiến tranh.

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