Quan hệ kinh tế, thương mại song phương Việt Nam-New Zealand

Quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và New Zealand duy trì đà tăng trưởng tích cực, với cơ cấu hàng hóa có tính bổ sung cao và ít cạnh tranh trực tiếp.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, chiếm khoảng 2,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này. New Zealand là đối tác thương mại thứ 41 của Việt Nam.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và New Zealand đạt 1,5 tỷ USD, tăng 15,8% so với năm 2024, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang New Zealand đạt 711 triệu USD, tăng 3,4%; nhập khẩu đạt 784 triệu USD, tăng 29,8%.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 844,4 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu của Việt Nam đạt 399,6 triệu USD, tăng 18,8%; nhập khẩu đạt 444,8 triệu USD, tăng 11,1%./.