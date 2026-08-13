Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV thành hành động, kết quả thực chất

Sáng 13/8, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các đảng ủy trực thuộc.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và hơn 12.400 cán bộ, đảng viên dự tại 62 điểm cầu trong toàn Đảng bộ.

Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thi hành Điều lệ Đảng và Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 11/8/2026, để quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW và Kết luận số 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng chương trình hành động cũng như quán triệt, đảng bộ trực thuộc phải hoàn thành xong trong tháng 8/2026.

Về nội dung cụ thể hóa chủ trương thí điểm mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Long Hải cho biết sẽ thực hiện thí điểm thống nhất, đồng bộ tên gọi các loại hình tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, là: đảng bộ cơ sở; đảng bộ trực thuộc cơ sở; chi bộ.

Thực hiện việc chuyển đổi mô hình; rà soát, thực hiện việc lập, đổi tên tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, thực hiện trong năm 2026.

Các cấp ủy thực hiện thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần, bắt đầu thực hiện từ nhiệm kỳ chi bộ 2025 - 2030; cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo các chi bộ đã đại hội trong năm 2025 xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ, kiện toàn bí thư, phó bí thư, chi ủy viên cho phù hợp và theo hướng dẫn của Trung ương.

Kế hoạch số 40-KH/ĐU của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã đề ra các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng với hệ thống chính trị và xã hội; hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy trách nhiệm người đứng đầu; lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới.

Trong đó, xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ theo phân cấp quản lý được vận hành trước ngày 30/9/2026, hoàn thành trước 31/12/2026.

Quán triệt một số nội dung cốt lõi của Kết luận số 58-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Long Hải cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 38 (ngày 11/8/2026), trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể.

Ban Thường vụ quyết tâm triển khai xây dựng mô hình "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu."

Về tiến độ thực hiện, Kế hoạch số 38 của Ban Thường vụ Đảng ủy chia làm 3 giai đoạn, trong đó năm 2026 ban hành các văn bản để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng mô hình "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu," xác định yêu cầu, lộ trình triển khai mô hình "Đảng viên số," "Chi bộ số," "Đảng bộ số" và chuẩn bị tổ chức tuyên dương mô hình "Chi bộ 4 tốt," "Đảng bộ cơ sở 4 tốt," "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu" gắn với tuyên dương bí thư cấp ủy xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giai đoạn 2027-2028, tiếp tục triển khai đánh giá thực hiện và các cái nhiệm vụ, mô hình và thực hiện tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu hằng năm.

Giai đoạn 2029-2030, chuẩn bị tổng kết thực hiện kế hoạch và đánh giá thực hiện trong toàn Đảng bộ và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

Quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về những điều đảng viên không được làm, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, Quy định là công cụ rất quan trọng để giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, trong sạch, gương mẫu; ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí cho rằng, cần bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy gắn với đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp; gắn việc thực hiện Quy định với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đánh giá, xếp loại, kiểm tra, giám sát hằng năm; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, giữa giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm.

Đồng chí nêu yêu cầu về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Quy định số 207-QĐ/TW và Kế hoạch số 05-KH/TW, ngày 26/7/2026 của Bộ Chính trị về thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm tới 100% đảng viên và hoàn thành trong quý 3 năm 2026.

Cùng với đó, đưa nội dung vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, tăng cường tuyên truyền trên các bản tin nội bộ và sổ tay đảng viên điện tử; biên soạn các tài liệu đề cương giới thiệu những nội dung mới, cốt lõi, nhất là quy định về quản lý dữ liệu không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, minh bạch tài sản thu nhập và kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quán triệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia, đồng chí nhấn mạnh việc tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt trong tháng 8/2026 và sinh hoạt chi bộ chuyên đề cho từng đảng viên.

Quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược đối với việc xây dựng xã hội Việt Nam phát triển toàn diện.

Tinh thần xuyên suốt có thể khái quát: kỷ cương là nền tảng, an toàn là điều kiện, văn minh là giá trị, hài hòa là phương thức và phát triển là mục tiêu. Đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, triển khai nghị quyết là chuyển hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương thành những việc cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy, từng cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; làm cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thấy rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài.

Nêu kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy cụ thể hóa 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết, đồng chí yêu cầu các đảng ủy xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện của cấp mình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên; lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và đề cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kịp thời.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quán triệt, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Cụ thể hóa Nghị quyết thành hành động, kết quả thực chất

Tại hội nghị, đại diện các Đảng ủy: Ban Tổ chức Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Chính sách và chiến lược Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam đã trình bày các tham luận, đưa ra những giải pháp, hành động nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các kế hoạch triển khai thực hiện của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các quyết sách được Trung ương thông qua tại hội nghị không chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách, trước mắt mà còn định hình lâu dài cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển toàn diện của đất nước trong giai đoạn mới.

Với vai trò, vị thế của Đảng bộ, yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương không chỉ dừng lại ở việc "nắm vững" hay "hiểu sâu," mà phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong hành động, tạo sự thống nhất cao về ý chí và quyết tâm chính trị không chỉ trong học tập, quán triệt mà trong tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng để đưa ngay các nội dung của nghị quyết vào chương trình công tác năm 2026 và toàn bộ nhiệm kỳ.

Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành, đồng chí Nguyễn Long Hải nêu rõ, để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực, các đảng ủy trực thuộc tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Văn kiện của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tổ chức quán triệt hiệu quả, tiết kiệm, thực chất ở cấp mình, hoàn thành trong tháng 8/2026.

Đồng thời, triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp trong các chương trình, kế hoạch, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn, tiến độ, lượng hóa được bằng sản phẩm cụ thể và đưa ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ này vào phần mềm quản lý công việc và đánh giá kết quả nhiệm vụ KPI của năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành và hiệu quả vận hành của hệ thống; phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả.

Đồng chí Nguyễn Long Hải nêu bật yêu cầu đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nhất là của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết đúng tiến độ, hiệu quả cao; phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu chiến lược, nghiên cứu, đào tạo trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn phát triển đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân./.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TW quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Sáng 13/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV.

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