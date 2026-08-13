Việt Nam-Lào tổ chức tuần tra song phương, giữ vững an ninh biên giới

Ngày 13/8, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với Đại đội Biên phòng 114, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phongsaly (Lào) tổ chức tuần tra song phương từ khu vực mốc quốc giới 44 đến mốc quốc giới 46.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng hai bên kiểm tra hệ thống đường biên, mốc quốc giới; phát quang đường tuần tra, vệ sinh khu vực xung quanh các mốc quốc giới. Đồng thời, hai bên trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới; chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất các biện pháp phối hợp trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới…

Kết thúc đợt tuần tra, hai bên tổ chức rút kinh nghiệm, trao đổi, thống nhất thời gian, lực lượng và các nội dung cho đợt tuần tra tiếp theo; đồng thời ký biên bản ghi nhận kết quả tuần tra song phương.

Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân khu vực biên giới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của mỗi nước và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam-Lào.

Hai bên cũng tăng cường trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm hại đường biên, mốc quốc giới và phòng, chống các loại tội phạm như, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép...

Hoạt động tuần tra song phương góp phần tăng cường phối hợp, xây dựng sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, qua đó, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng khu vực biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Lực lượng biên phòng tuần tra song phương trên biên giới Việt Nam-Lào Lực lượng biên phòng Quảng Trị và Savannakhet (Lào) đã kiểm tra hiện trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới, tiến hành phát quang tầm nhìn khu vực mốc; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự.