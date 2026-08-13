Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thu hút sự quan tâm của truyền thông New Zealand

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand đang nhận được sự quan tâm của truyền thông nước sở tại.

Qua các bài viết, tường thuật và những đánh giá công bố ngày 12-13/8, một điểm nổi bật được nhấn mạnh là quan hệ Việt Nam-New Zealand đang chuyển mạnh từ những cam kết chính trị cấp cao sang các chương trình hợp tác cụ thể, với trọng tâm là thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sau cuộc hội đàm sáng 13/8 (giờ địa phương) giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Đài Phát thanh New Zealand (RNZ) tập trung vào thông điệp của Thủ tướng Luxon về một định hướng rõ ràng cho quan hệ New Zealand-Việt Nam. Đây cũng là thông điệp được Chính phủ New Zealand nhấn mạnh khi đánh giá kết quả chuyến thăm: các thỏa thuận đạt được lần này đặt ra hướng đi cho quan hệ hai nước trong thập kỷ tới và cần được chuyển thành những lợi ích cụ thể cho người dân hai nước.

Trang tin của Chính phủ New Zealand https://www.beehive.govt.nz. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong thông cáo mang tiêu đề “New Zealand, Viet Nam advance relationship” (tạm dịch là New Zealand, Việt Nam tăng cường quan hệ) đăng chiều 13/8, Chính phủ New Zealand cho biết Thủ tướng Christopher Luxon và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thống nhất những bước đi mới nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Theo đó, trọng tâm của chuyến thăm là đưa quan hệ đối tác vào thực tiễn và tạo ra lợi ích cho cả hai nước.

Trong thông cáo, Thủ tướng Christopher Luxon nhắc lại việc hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025, cho rằng nếu quyết định nâng cấp quan hệ thể hiện mong muốn của hai bên thì chuyến thăm lần này đã bổ sung cho mong muốn đó bằng những hành động cụ thể.

Thông điệp này cũng được trang tin Scoop đăng tải cùng ngày cho thấy những kết quả cụ thể của chuyến thăm được Chính phủ New Zealand chủ động nhấn mạnh tới công chúng nước này.

Tờ báo mạng Scoop của New Zealand. (Ảnh: TTXVN phát)

1News - một trong những cơ quan truyền thông lớn của New Zealand, cũng đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Christopher Luxon tại Auckland.

Đáng chú ý, thông qua truyền thông sở tại, có thể thấy phía New Zealand đánh giá các kết quả đạt được từ chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa về mặt quan hệ song phương mà còn trực tiếp mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu, củng cố liên kết giáo dục và an ninh, đồng thời hỗ trợ người nông dân và đội ngũ chuyên môn trong lĩnh vực y tế./.

Đưa quan hệ Việt Nam-New Zealand sang giai đoạn mới sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn Chủ tịch Quốc hội Brownlee nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand trên các lĩnh vực.