Dồn lực cho nhiệm vụ lập pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo dư địa phát triển

Sáng 13/8, đợt 1 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã kết sau hơn 10 ngày làm việc liên tục.

Đánh giá về kết quả làm việc trong đợt 1 của Kỳ họp lần này, một số đại biểu nhấn mạnh tinh thần làm việc chủ động, khẩn trương, trách nhiệm của Quốc hội và các cơ quan hữu quan. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng những quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn thể chế nhanh chóng chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng), Quốc hội đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, khẩn trương nhưng không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng. Trong hơn 10 ngày làm việc liên tục kể cả thứ 7 và Chủ nhật, Quốc hội đã xem xét khối lượng công việc rất lớn, trọng tâm là xem xét, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn nhằm khơi thông các nguồn lực cho phát triển.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh việc Quốc hội dành thời gian thảo luận kỹ lưỡng các vấn đề khó, thẳng thắn đi vào những vướng mắc thực tiễn và tính khả thi của các chính sách.

Theo đại biểu, điều này cho thấy rõ tinh thần: “Những vấn đề thực tiễn đang đặt ra cấp bách thì thể chế phải được xem xét, điều chỉnh kịp thời, đồng thời mỗi quyết sách vẫn phải bảo đảm tính chặt chẽ, đồng bộ và có khả năng đi vào cuộc sống."

Ghi nhận về đợt 1 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra liên tục không ngày nghỉ, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan Chính phủ khi trình khối lượng dự án luật, dự thảo nghị quyết rất lớn trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng sự điều hành linh hoạt, hài hòa của lãnh đạo Quốc hội đã giúp công tác lập pháp diễn ra hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ đối ngoại hay phát triển kinh tế-xã hội chung.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cũng cho rằng các đại biểu Quốc hội đã dồn toàn bộ sức lực cho nhiệm vụ lập pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo dư địa phát triển, hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt vai trò để "điểm nghẽn không còn nằm ở thể chế."

Đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội cũng như sự cầu thị, tiếp thu nghiêm túc từ phía Chính phủ trong quá trình hoàn thiện các dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) cho biết sức nặng đối với các đại biểu là rất lớn khi phải nghiên cứu khối lượng tài liệu rất lớn để đóng góp ý kiến tại Kỳ họp lần này.

Bên cạnh tinh thần làm việc tích cực của các đại biểu, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cũng ghi nhận sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ. Theo đại biểu, tinh thần phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa Quốc hội và Chính phủ sẽ đảm bảo các văn bản luật khi ban hành có chất lượng cao nhất và đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn.

Bày tỏ kỳ vọng vào những quyết sách tại Kỳ họp lần này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga mong muốn các chính sách sau khi được Quốc hội thông qua sẽ sớm chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Đại biểu cho rằng một chính sách tốt không chỉ dừng lại ở mục tiêu đúng hay quy định tiến bộ, mà quan trọng hơn là tháo gỡ được điểm nghẽn, tạo thêm động lực phát triển và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh đất nước đang đặt ra những mục tiêu phát triển rất cao, các quyết sách của Kỳ họp sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng thể chế vững chắc cho giai đoạn mới.

Để các quyết sách phát huy tối đa hiệu quả, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh, ngay sau khi Quốc hội quyết định, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cần tổ chức triển khai nhanh chóng, đồng bộ, hạn chế tối đa độ trễ chính sách, để tinh thần đổi mới của Quốc hội thực sự chuyển thành động lực phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân./.

Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai các cơ chế, chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.