Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp New Zealand-Việt Nam

Ngày 13/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp New Zealand-Việt Nam tại thành phố Auckland.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những chia sẻ cởi mở, thực chất của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, cho rằng các câu chuyện về công nghệ, hàng không, kết nối thị trường và đổi mới sáng tạo cho thấy doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand không chỉ nhìn thấy tiềm năng mà đang từng bước kiến tạo những mô hình kinh doanh và thị trường mới.

Sáu tháng đầu năm 2026, thương mại hai chiều đạt hơn 844 triệu USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, quy mô đầu tư hai chiều vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và mức độ tin cậy chính trị giữa hai nước, cho thấy dư địa hợp tác trong đầu tư, sản xuất, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo còn rất lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào ba trụ cột hợp tác.

Thứ nhất, nâng cấp hợp tác nông nghiệp và thực phẩm theo chuỗi giá trị xanh, thúc đẩy các dự án về nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, chế biến sâu, logistics lạnh, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu; đồng thời tiếp tục tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn, kiểm dịch và mở cửa thị trường.

Thứ hai là cùng tạo ra những động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Thứ ba, tăng cường kết nối con người, tri thức và thị trường.

Đề cập các văn kiện hợp tác được trao tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây mới là những kết quả bước đầu. Điều quan trọng là các văn kiện cần sớm được cụ thể hóa bằng chương trình, dự án và kết quả thực chất.

Sau phần tham luận, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức hai nước đã trao các văn kiện hợp tác trong một số lĩnh vực, góp phần cụ thể hóa những định hướng hợp tác được đề ra tại sự kiện./.